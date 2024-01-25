В Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил людей

Как сообщает комитет по здравоохранению, предварительно, пострадали пять человек, среди них 16-летний подросток. Четверо — в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Все госпитализированы.



В комитете по транспорту Смольного заявили, что водитель перед работой прошёл медосмотр и был трезв. 58-летний мужчина имеет 6-летний стаж вождения автобуса, нареканий к нему не было. Одна из возможных причин аварии — у водителя онемела нога, из-за чего он не смог совладать с педалями.



Полиция задержала 58-летнего гражданина Узбекистана, управлявшего автобусом 152-го маршрута и сбившего пятерых человек на Васильевском острове. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.