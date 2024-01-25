В Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил людей

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Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса № 152 произошло 24 января на пересечении Наличной и улицы Беринга в Петербурге. Автобус выехал на тротуар, тараня на своем пути дорожные знаки и пешеходов.
Как сообщает комитет по здравоохранению, предварительно, пострадали пять человек, среди них 16-летний подросток. Четверо — в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Все госпитализированы.
В комитете по транспорту Смольного заявили, что водитель перед работой прошёл медосмотр и был трезв. 58-летний мужчина имеет 6-летний стаж вождения автобуса, нареканий к нему не было. Одна из возможных причин аварии — у водителя онемела нога, из-за чего он не смог совладать с педалями.
Полиция задержала 58-летнего гражданина Узбекистана, управлявшего автобусом 152-го маршрута и сбившего пятерых человек на Васильевском острове. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В комитете по транспорту Смольного заявили, что водитель перед работой прошёл медосмотр и был трезв. 58-летний мужчина имеет 6-летний стаж вождения автобуса, нареканий к нему не было. Одна из возможных причин аварии — у водителя онемела нога, из-за чего он не смог совладать с педалями.
Полиция задержала 58-летнего гражданина Узбекистана, управлявшего автобусом 152-го маршрута и сбившего пятерых человек на Васильевском острове. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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Метки: Видео ДТП Санкт-Петербург ЧП аварии авто авто аварии автобус автомир автомобили машина тротуар
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Сценарий уж больно похож. Только там автобус в подземный переход въехал.
Надеюсь люди поправятся...
1. гражданин из узбекистана спит по 30 40 минут в день между рейсами и пару часов ночью и так несколько недель, а может и месяцев
2. гражданин узбекистана, учитывая пункт 1, любит бодрящие средства типа насвая или еще чего покруче тонизирующего
3. гражданин узбекистана последний раз проходил медосмотр когда устраивался на работу, в действительности конечно проходил, но думаю что соответствующие журналы проверки были правильно заполнены через пол часа после происшествия.
Вообще, у друга есть таксопарк, не большой 55-60 машин и в основном все на своих машинах работают. А в парке получают путевки, и получают они их раз в неделю! хотя на каждый день 2 путевки(по 12 ч. каждая) и в каждой путевке уже стоит подпись медика и механика, с автобусами и маршрутками полагаю та же тема.
Вообще, у нас чуть ли не единственная страна в мире где разрешают перевозку людей(такси, маршрутка, автобус и др. общ. транспорт) иностранным гражданам . Такая ситуация конечно бред и ее надо менять, но как всегда у нас должно случиться что то настолько ужасающее чтоб кто то начал шевелиться из дептранса или министерств.
И потом, я конечно не специалист, но вроде у автобуса есть и аварийная система. Не прав?
Водитель с нашей фирмы пошел работать в автобусники. Живем в одном районе, ходим в одну поликлинику.
Встречаю его в поликлинике, рассказывает - болел, был на больничном, терапевт слушая легкие и сердце направил его на ЭКГ и к кардиологу. Потом еще ЭХО, УЗИ и прочее...
Диагноз - два перенесенных за год микроинфаркта, один в рейсе.