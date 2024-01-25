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В Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил людей

В Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил людей

Автор:
25 января 2024 14:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Санкт-Петербург   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   тротуар   
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Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса № 152 произошло 24 января на пересечении Наличной и улицы Беринга в Петербурге. Автобус выехал на тротуар, тараня на своем пути дорожные знаки и пешеходов.

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Метки: Видео   ДТП   Санкт-Петербург   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   тротуар   
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15  комментариев
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8k
Станислав 2 часа назад
Онемела нога и поэтому он решил ехать по тротуару с людьми??? Может он эпилептик или приступ, я бы еще понял, но как ноги связаны с рулевым колесом - не очень понятно.
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197
Фрол 8 минут назад
Бл.Сколько замечаю ни один не въехал в столб или в угол дома,хоть на автобусах ,хоть на вёдрах с болтами.Все почему то умудряются найти остановку с людьми и въехать на остановку на людей,или въезжать в подземные переходы будь то там стоит светофор и показывает зелёный.Но самое возмутительное ,почему чинуши так развивают джихад из моджахедов всех мастей ?
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3k
Relost 9 минут назад
Мне кажется он тупо проморгал затор, и уворачивался от джипа, а дальше просто потерял контрольнад машиной.
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8k
vasilykopkov 9 минут назад
Напомнило происшествие на "Славянском бульваре".
Сценарий уж больно похож. Только там автобус в подземный переход въехал.
Надеюсь люди поправятся...
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528
Zmey8838 38 минут назад
Сразу и подумал, что "высококвалифицированный иностранный специалист"....
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8k
Vladimir 38 минут назад
Ключевые слова "прошел медосмотр перед работой", а вот что гражданин Узбекистана принимал во время работы одному Аллаху известно.
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50k
Элек Мек 55 минут назад
Раньше была поговорка-увидел солдатика за рулём,будь внимательнее,сейчас так нужно говорить о гастарбайтерах.
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974
adssaf afasffdsga 58 минут назад
Поездил на автобусах и заметил такую штуку. Есть два типа нерусских водителей - хорошие и плохие. Хорошие - люди либо советские, либо в постсоветских семьях. На русском говорят как на своём, вежливые, неконфликтные, свой культурный код смешивают с русским. И на них постоянно гон - буквально сегодня видел, как человек разговаривал по гарнитуре тихонько, притом вёл реально аккуратно и медленно, а на него дико на гоняли остановки три кряду какие-то особо маразматичные особы. И есть водители хер знает откуда, без культуры и навыков, которые гоняют как по своему аулу, но ему никто никогда ничего не говорит. И они работают годами до того, как не переедут пару пешеходов. Очень странная ситуация с которой надо что-то делать - требовать там стаж безаварийного вождения от мигрантов в 10 лет на легковом транспорте или что-то такое.
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5
Голован Щекн Час назад
я бы поставил не 3 сектора сразу:
1. гражданин из узбекистана спит по 30 40 минут в день между рейсами и пару часов ночью и так несколько недель, а может и месяцев
2. гражданин узбекистана, учитывая пункт 1, любит бодрящие средства типа насвая или еще чего покруче тонизирующего
3. гражданин узбекистана последний раз проходил медосмотр когда устраивался на работу, в действительности конечно проходил, но думаю что соответствующие журналы проверки были правильно заполнены через пол часа после происшествия.
Вообще, у друга есть таксопарк, не большой 55-60 машин и в основном все на своих машинах работают. А в парке получают путевки, и получают они их раз в неделю! хотя на каждый день 2 путевки(по 12 ч. каждая) и в каждой путевке уже стоит подпись медика и механика, с автобусами и маршрутками полагаю та же тема.
Вообще, у нас чуть ли не единственная страна в мире где разрешают перевозку людей(такси, маршрутка, автобус и др. общ. транспорт) иностранным гражданам . Такая ситуация конечно бред и ее надо менять, но как всегда у нас должно случиться что то настолько ужасающее чтоб кто то начал шевелиться из дептранса или министерств.
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12k
Б.Касторский Час назад
А второй ноги нет или что? Насколько я помню, педали находятся в досягаемости для обеих ног. Конечно не так удобно, но воспользоваться в экстренной ситуации можно вполне.
И потом, я конечно не специалист, но вроде у автобуса есть и аварийная система. Не прав?
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907k
А.Берестенко Час назад
По поводу медосмотра.
Водитель с нашей фирмы пошел работать в автобусники. Живем в одном районе, ходим в одну поликлинику.
Встречаю его в поликлинике, рассказывает - болел, был на больничном, терапевт слушая легкие и сердце направил его на ЭКГ и к кардиологу. Потом еще ЭХО, УЗИ и прочее...
Диагноз - два перенесенных за год микроинфаркта, один в рейсе.
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