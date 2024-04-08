Компания Chery приостановила сотрудничество с АвтоВАЗом

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Китайская компания Chery решила приостановить сотрудничество с «АвтоВАЗом» из-за роста утилизационного сбора в России. Проект XCite, который должен был начать продавать ребрендированные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, приостановил свою подготовку к началу продаж.
Напомним, что в марте 2024 года был представлен кроссовер XCite X-Cross 7. Старт продаж автомобиля должен был начаться в мае, но дилерам разослали письма, в которых их попросили остановить монтаж флагов и вывесок на дилерских центрах.
Пока не называются конкретные причины такого решения со стороны Chery. Канал No Limits предполагает, что влияние могло оказать недавнее заявление Минпромторга о возможном повышении утилизационного сбора.
Ранее основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев предупреждал, что повышение утилизационного сбора может привести к уходу с российского рынка некоторых китайских автомобильных брендов.
Пока не называются конкретные причины такого решения со стороны Chery. Канал No Limits предполагает, что влияние могло оказать недавнее заявление Минпромторга о возможном повышении утилизационного сбора.
Ранее основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев предупреждал, что повышение утилизационного сбора может привести к уходу с российского рынка некоторых китайских автомобильных брендов.
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Интересно что так напугало китайцев - новый "утиль" (хотя не слышал чтобы опять поднимали) или аппетиты топ-менеджмента автотаза?
И зачем Черри нужен автоваз? Вон Тигго 7 на дорогах появилиось много, вроде и так берут. А тут за шильдик жигулей ещё платить придётся.