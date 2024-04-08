Компания Chery приостановила сотрудничество с АвтоВАЗом

Напомним, что в марте 2024 года был представлен кроссовер XCite X-Cross 7. Старт продаж автомобиля должен был начаться в мае, но дилерам разослали письма, в которых их попросили остановить монтаж флагов и вывесок на дилерских центрах.



Пока не называются конкретные причины такого решения со стороны Chery. Канал No Limits предполагает, что влияние могло оказать недавнее заявление Минпромторга о возможном повышении утилизационного сбора.



Ранее основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев предупреждал, что повышение утилизационного сбора может привести к уходу с российского рынка некоторых китайских автомобильных брендов.