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Компания Chery приостановила сотрудничество с АвтоВАЗом

Компания Chery приостановила сотрудничество с АвтоВАЗом

Автор:
08 апреля 2024 17:11
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   XCite   АвтоВАЗ   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   утильсбор   
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Китайская компания Chery решила приостановить сотрудничество с «АвтоВАЗом» из-за роста утилизационного сбора в России. Проект XCite, который должен был начать продавать ребрендированные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, приостановил свою подготовку к началу продаж.

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Метки: Chery   XCite   АвтоВАЗ   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   утильсбор   
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2  комментария
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Олег Мещеряков 2 часа назад
ну че)))) скоро кроме автоваза у нас вообще никаких авто не останется с такой политикой)))
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Purple_Bear 40 минут назад
Второй китайский производитель отказывается от работы с автотаз и/или под их брендом.
Интересно что так напугало китайцев - новый "утиль" (хотя не слышал чтобы опять поднимали) или аппетиты топ-менеджмента автотаза?
И зачем Черри нужен автоваз? Вон Тигго 7 на дорогах появилиось много, вроде и так берут. А тут за шильдик жигулей ещё платить придётся.
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Добрый Бабайка
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