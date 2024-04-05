Редкий родстер Lamborghini Veneno не хотят покупать

Этот экземпляр собрали в 2015 году. Как и прочие Veneno, он получил индивидуальное решение кузова и салона: матово-чёрный цвет сочетается с ярко-зелёными акцентами. Родстер укомплектован 6,5-литровым V12, который на этом суперкаре развивает 750 л.с. До 100 км/ч Veneno Roadster способен ускориться за 2,9 секунды при максимальной скорости 355 км/ч.



Суперкар дважды менял хозяина, причём, по данным продавца, одним из владельцев Veneno был член королевской семьи Саудовской Аравии.



Почему автомобиль не может найти покупателя уже минимум два года, не уточняется. В 2020 году этот же Veneno выставляли на торги на авторитетном аукционе RM Sotheby's, оценив в диапазоне от 4,5 до 5,5 миллиона евро, но реализовать его также не удалось. При этом суперкаром хоть изредка, но всё же пользуются. Если в 2020 году его пробег составлял 450 километров, то сейчас аукционисты заявляют о 1778 километрах.