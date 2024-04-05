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Редкий родстер Lamborghini Veneno не хотят покупать

Редкий родстер Lamborghini Veneno не хотят покупать

Автор:
05 апреля 2024 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: Aventador   Lamborghini   Veneno   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   суперкар   
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На онлайн-площадке SBX Cars выставлен на торги редчайший суперкар Lamborghini — второй из всего девяти когда-либо выпущенных на платформе Aventador родстеров Veneno. Стоимость автомобиля не уточняется, но этот же Veneno с 2022 года безуспешно пытается продать дилерский центр VIP Motors в Дубае за 9,5 миллионов долларов (878,5 миллионов рублей).

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Метки: Aventador   Lamborghini   Veneno   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   суперкар   
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7  комментариев
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79k
Viktor Час назад
Бензина дохрена жрёт, наверное!
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0
Алексей Минуту назад
ну дизайн салона не зашел)
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2k
Женя Женя78 7 минут назад
зелёный салон это пздц по моему, тоже наверное не буду брать.
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567
А П 11 минут назад
даже при неограниченном бюджете, сомнительная покупка.
Коллекционной ценности не имеет.
А технологически, есть куда более интересные тачки.
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39k
АнтонПолднев 46 минут назад
Ну действительно. В 20-м тачку продавали за 4,5 а теперь, без каких-либо вмешательств тачка стоит 9,5. Чё ж её никто не берёт-то? Может свехбогатый лох подвымер?
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7k
x3matic Час назад
Космос машина.
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Добрый Бабайка
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  • 1175 постов (1166 в горячем)

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