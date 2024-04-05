Редкий родстер Lamborghini Veneno не хотят покупать

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На онлайн-площадке SBX Cars выставлен на торги редчайший суперкар Lamborghini — второй из всего девяти когда-либо выпущенных на платформе Aventador родстеров Veneno. Стоимость автомобиля не уточняется, но этот же Veneno с 2022 года безуспешно пытается продать дилерский центр VIP Motors в Дубае за 9,5 миллионов долларов (878,5 миллионов рублей).
Этот экземпляр собрали в 2015 году. Как и прочие Veneno, он получил индивидуальное решение кузова и салона: матово-чёрный цвет сочетается с ярко-зелёными акцентами. Родстер укомплектован 6,5-литровым V12, который на этом суперкаре развивает 750 л.с. До 100 км/ч Veneno Roadster способен ускориться за 2,9 секунды при максимальной скорости 355 км/ч.
Суперкар дважды менял хозяина, причём, по данным продавца, одним из владельцев Veneno был член королевской семьи Саудовской Аравии.
Почему автомобиль не может найти покупателя уже минимум два года, не уточняется. В 2020 году этот же Veneno выставляли на торги на авторитетном аукционе RM Sotheby's, оценив в диапазоне от 4,5 до 5,5 миллиона евро, но реализовать его также не удалось. При этом суперкаром хоть изредка, но всё же пользуются. Если в 2020 году его пробег составлял 450 километров, то сейчас аукционисты заявляют о 1778 километрах.
Суперкар дважды менял хозяина, причём, по данным продавца, одним из владельцев Veneno был член королевской семьи Саудовской Аравии.
Почему автомобиль не может найти покупателя уже минимум два года, не уточняется. В 2020 году этот же Veneno выставляли на торги на авторитетном аукционе RM Sotheby's, оценив в диапазоне от 4,5 до 5,5 миллиона евро, но реализовать его также не удалось. При этом суперкаром хоть изредка, но всё же пользуются. Если в 2020 году его пробег составлял 450 километров, то сейчас аукционисты заявляют о 1778 километрах.
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Метки: Aventador Lamborghini Veneno Автовсячина Аукцион авто автомир автомобили машина родстер суперкар
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