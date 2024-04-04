Безрассудный обгон пьяным водителем

2 апреля в поселке Лукино Нижегородской области пьяный 51-летний водитель автомобиля Додж выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Фольксвагеном, а тот в свою очередь протаранил Форд Куга. Два автомобиля перевернулись. Пострадал виновник аварии, его госпитализировали в ближайшую ЦРБ, а также водитель немецкого авто и пассажирка Форда. Видео с регистратора из автомобиля Форд.

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2 апреля в поселке Лукино Нижегородской области пьяный 51-летний водитель автомобиля Додж выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Фольксвагеном, а тот в свою очередь протаранил Форд Куга. Два автомобиля перевернулись. Пострадал виновник аварии, его госпитализировали в ближайшую ЦРБ, а также водитель немецкого авто и пассажирка Форда. Видео с регистратора из автомобиля Форд. 2024-04-04T10:11:22+03:00 Пропустить

2 апреля в поселке Лукино Нижегородской области пьяный 51-летний водитель автомобиля Додж выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Фольксвагеном, а тот в свою очередь протаранил Форд Куга. Два автомобиля перевернулись. Пострадал виновник аварии, его госпитализировали в ближайшую ЦРБ, а также водитель немецкого авто и пассажирка Форда. Видео с регистратора из автомобиля Форд. 2024-04-04T10:11:22+03:00 Пропустить

2 апреля в поселке Лукино Нижегородской области пьяный 51-летний водитель автомобиля Додж выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Фольксвагеном, а тот в свою очередь протаранил Форд Куга. Два автомобиля перевернулись. Пострадал виновник аварии, его госпитализировали в ближайшую ЦРБ, а также водитель немецкого авто и пассажирка Форда. Видео с регистратора из автомобиля Форд. 2024-04-04T10:11:22+03:00 Пропустить

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