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Безрассудный обгон пьяным водителем

Безрассудный обгон пьяным водителем

Автор:
04 апреля 2024 10:11
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   пьянь   
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2 апреля в поселке Лукино Нижегородской области пьяный 51-летний водитель автомобиля Додж выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Фольксвагеном, а тот в свою очередь протаранил Форд Куга. Два автомобиля перевернулись. Пострадал виновник аварии, его госпитализировали в ближайшую ЦРБ, а также водитель немецкого авто и пассажирка Форда. Видео с регистратора из автомобиля Форд.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   пьянь   
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6  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Приме Ефремова все наука ! Убил человека и через три года на свободу с чистой совестью.
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14k
кот базилий Минуту назад
Пьянь за рулем не искоренить в России.
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30k
Кот Баюн 2 минуты назад
водителя додж надо было не в больницу, а в крематорий... мразота....
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5k
Egoro Полчаса назад
[мат]!
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6k
klop 59 минут назад
Мда, едешь себе по правилам, а тут на тебе.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1168 постов (1160 в горячем)

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