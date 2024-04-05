В России появится новая дилерская сеть - Solaris. Названы официальные цены на автомобили

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Группа AGR, которой сейчас принадлежит завод Hyundai в Санкт-Петербурге, объявила о ребрендинге дилерских центров. Автосалоны, продающие автомобили новой марки Solaris, получат соответствующее оформление уже в мае.
AGR обещает, что дилерские центры будут переоформлены в соответствии с новыми корпоративными стандартами. Судя по официальному фото, на фасадах автосалонов появятся логотипы и крупные надписи Solaris.
Уже в мае новое оформление должны получить центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.
Под маркой Solaris в Санкт-Петербурге сейчас выпускаются по полному циклу со сваркой и окраской кузовов четыре модели, которые ранее продавались в России как Hyundai и Kia. Это кроссовер HC (бывший Hyundai Creta), кросс-хэтч KRX (Kia Rio X-Line) и два седана — HS и KRS, известные прежде как Hyundai Solaris и Kia Rio.
Производство автомобилей на предприятии было перезапущено 22 февраля, а уже к 1 апреля, по официальным данным, было собрано 3 тысячи машин. Во втором квартале нынешнего года AGR рассчитывает увеличить объёмы производства.
Уже в мае новое оформление должны получить центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.
Под маркой Solaris в Санкт-Петербурге сейчас выпускаются по полному циклу со сваркой и окраской кузовов четыре модели, которые ранее продавались в России как Hyundai и Kia. Это кроссовер HC (бывший Hyundai Creta), кросс-хэтч KRX (Kia Rio X-Line) и два седана — HS и KRS, известные прежде как Hyundai Solaris и Kia Rio.
Производство автомобилей на предприятии было перезапущено 22 февраля, а уже к 1 апреля, по официальным данным, было собрано 3 тысячи машин. Во втором квартале нынешнего года AGR рассчитывает увеличить объёмы производства.
Самую востребованную модель — седан Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) предприятие оценило в диапазоне от 2 010 000 до 2 170 000 рублей без учёта опциональных пакетов, при этом прайс-лист на четырёхдверку содержит восемь комплектаций. Отличаются они как набором оснащения, так и силовыми агрегатами — доступны 100-сильный 1,4-литровый двигатель и мотор на 123 силы объёмом 1,6 литра в сочетании с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». Доплата за более мощный мотор составляет всего 3 тысячи рублей. По состоянию на середину марта дилеры бренда оценивали базовую версию Solaris HS в 2 170 000 рублей.
Solaris KRS (он же Kia Rio) предложен только с самым мощным мотором и автоматической коробкой в трёх комплектациях по цене от 2 038 000 до 2 177 000 рублей. Пятидверная кросс-версия этой же модели с индексом KRX (бывший Kia Rio X-Line) оснащена тем же силовым агрегатом, но доступна в пяти уровнях оснащения и стоит, согласно официальному прайс-листу, от 2 064 000 до 2 345 000 рублей. Около двух недель назад дилер оценил кросс-хэтч минимум в 2 580 000 рублей.
Наконец, вседорожник Solaris HC, ранее известный как Hyundai Creta, может иметь 1,6-литровый мотор, одну из двух коробок и привод на передние либо на все колёса и заявлен в трёх уровнях оснащения. Самой доступной версией оказывается моноприводный кроссовер с «автоматом», который в базовой версии стоит 2 499 000 рублей. Следующий по стоимости — Solaris HC на «механике» и с полным приводом, оценённый в 2 517 000 рублей. Максимальная стоимость этой модели составляет 2 817 000 рублей, при этом по неясной причине кроссовер с приводом на переднюю ось и ручной коробкой доступен только в топовой комплектации и стоит 2 639 000 рублей.
AGR отдельно отмечает, что обнародованные цены на линейку Solaris являются рекомендованными и не ограничивают право дилеров оценивать товарные автомобили по своему усмотрению.
AGR отдельно отмечает, что обнародованные цены на линейку Solaris являются рекомендованными и не ограничивают право дилеров оценивать товарные автомобили по своему усмотрению.
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Эти киа-хёндэ хорошие машины, но для простых людей, с простыми доходами.
Не упадет ли качество того, что ранее поставлялось как Хендай, а теперь - непонятно кто.
И дилеры, канеш, задерут цены до 3 мультов
Такшта у китайцев все шансы удержать лидерство рынка
Чем конструктор из залежалых запчастей.