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В России появится новая дилерская сеть - Solaris. Названы официальные цены на автомобили

В России появится новая дилерская сеть - Solaris. Названы официальные цены на автомобили

Автор:
05 апреля 2024 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   машина   
1159
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Группа AGR, которой сейчас принадлежит завод Hyundai в Санкт-Петербурге, объявила о ребрендинге дилерских центров. Автосалоны, продающие автомобили новой марки Solaris, получат соответствующее оформление уже в мае.

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Метки: Hyundai   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   машина   
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8  комментариев
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36k
Юрий 47 минут назад
Во-во... "не ограничивают право дилеров оценивать товарные автомобили по своему усмотрению."
Будут продавать в комплекте пластиковые коврики по 100 тыщ. за штуку.
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2k
Duke_kir 6 минут назад
ну не стоят они столько
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8k
Oleg 19 минут назад
За то в стране стабильность! ну и что, что за соляру просят больше 2 млн, очень скрепненько! Не до жиру! Отечество в опасности!
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740
Purple_Bear Полчаса назад
Цены на авто взлетели запредельно. А средний доход у нас - нет. Продажи, конечно, будут, но не на высоте.
Эти киа-хёндэ хорошие машины, но для простых людей, с простыми доходами.
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2k
Руслана Тарасова 36 минут назад
За Kia Rio более двух "лямов" ? Я плачу от умиления и жадности наших автоторговцев. Он то и в оригинале машинка так себе, ну а сейчас по цене более двух миллионов, это писец...
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6k
Отвратительный Мужик 44 минуты назад
Разберут как горячие пирашки . В коем веке нормальную машину подвезли .
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39k
albedo 53 минуты назад
За эти деньги можно взять гораздо лучше оснащенного китайца.
Чем конструктор из залежалых запчастей.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1175 постов (1166 в горячем)

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