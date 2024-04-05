В России появится новая дилерская сеть - Solaris. Названы официальные цены на автомобили

AGR обещает, что дилерские центры будут переоформлены в соответствии с новыми корпоративными стандартами. Судя по официальному фото, на фасадах автосалонов появятся логотипы и крупные надписи Solaris.



Уже в мае новое оформление должны получить центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.



Под маркой Solaris в Санкт-Петербурге сейчас выпускаются по полному циклу со сваркой и окраской кузовов четыре модели, которые ранее продавались в России как Hyundai и Kia. Это кроссовер HC (бывший Hyundai Creta), кросс-хэтч KRX (Kia Rio X-Line) и два седана — HS и KRS, известные прежде как Hyundai Solaris и Kia Rio.



Производство автомобилей на предприятии было перезапущено 22 февраля, а уже к 1 апреля, по официальным данным, было собрано 3 тысячи машин. Во втором квартале нынешнего года AGR рассчитывает увеличить объёмы производства.