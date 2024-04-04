Bugatti Type 57С 1937 года оценили в 3,5 миллиона долларов

Аукцион Gooding выставит на торги один из самых редких Bugatti в мире. Это купе Type 57С с элегантным кузовом Aravis, изначально построенное для знаменитого гонщика Мориса Трентиньяна. Автомобиль выставлен на торги в идеальном состоянии: в начале 2000-х он пережил полную реставрацию, причём специалисты привлекали для консультаций его первого владельца. Предполагаемая стоимость раритета — от 2 до 3.5 миллиона долларов.



Bugatti выпускала Type 57 в период с 1934 по 1940 год, регулярно внося в конструкцию усовершенствования. Одним из самых значительных стало применение механического компрессора на 3.3-литровом моторе — такие шасси получили обозначение Type 57C. С двигателем, мощность которого составляла около 160 сил, гран-турер легко преодолевал отметку 150 км/ч. Всего было собрано не более сотни компрессорных Type 57C.



Компания продавала автомобили как в виде «голых» шасси, так и полностью готовыми. Гамма кузовов состояла из пяти вариантов, один из которых именовался Aravis — эффектный открытый спорткар в стиле ар-деко. Принято считать, что партнёры Bugatti, кузовостроители Gangloff, сделали два компрессорных Type 57 с кузовом Aravis. Один из них выпустили по заказу многократного чемпиона Мориса Трентиньяна, который тогда катался за заводскую команду Bugatti.



Несмотря на дорожный статус машины, Морис использовал её и для повседневной эксплуатации, и для гоночных заездов, хотя значимых результатов на этом Type 57C всё же не достиг. Расстался он с автомобилем примерно через десять лет после приобретения. Гран-турер неоднократно переходил из рук в руки, пока в начале 2000-х не осел в собрании известного коллекционера Питера Маллина. Он и профинансировал полную реставрацию раритета, включая восстановление силового агрегата до аутентичного состояния — в один из моментов биографии этого Bugatti двигатель лишился компрессора.



Аукционисты называют Bugatti Type 57C Aravis не только одним из самых значимых Bugatti, но и одним из величайших довоенных автомобилей в целом. Доказательство тому — различные титулы на исторических конкурсах и выставках.