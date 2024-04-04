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Bugatti Type 57С 1937 года оценили в 3,5 миллиона долларов

Bugatti Type 57С 1937 года оценили в 3,5 миллиона долларов

Автор:
04 апреля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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В конце 1930-х было выпущено два таких купе, и одно из них уйдёт с молотка в конце апреля.
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Метки: Bugatti   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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Добрый Бабайка
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