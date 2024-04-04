В США автомобиль сдал экзамен и получил водительское удостоверение

Беспилотные машины подвергаются двойному давлению как со стороны скептически настроенных общественных организаций и неолуддитов, которые уже неоднократно совершали нападения на роботакси в США, так и надзорных органов, обеспокоенных их безопасностью для окружающих.



По данным Ассоциации автомобилистов США (AAA), 66 % американцев опасаются беспилотных транспортных средств, 25 % не уверены в их способностях и только 9 % доверяют такси, где нет водителя.



Чтобы помочь рассеять сомнения, компания Hyundai отправила на сдачу экзамена по вождению в Лас-Вегасе один из своих беспилотников. Электрический Ioniq 5 Robotaxi был создан в сотрудничестве с американским стартапом Motional, который специализируется на технологиях автономной езды.



Дама-экзаменатор оказалась строгой: за 25 лет работы у неё получило допуск на вождение всего лишь 16 % курсантов. Утверждается, что она рассматривала действия машины, как будто в этот момент за рулём находился человек, оценивая не только точность и аккуратность езды и совершение манёвров, но также соблюдение ПДД и время реакции на смену дорожной обстановки.



Ioniq 5 Robotaxi произвёл положительное впечатление на экзаменатора, и та присвоила машине проходной балл. Тем не менее выданные права юридической силы, конечно, не имеют. Считайте это социальной рекламой машин-беспилотников.