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В США автомобиль сдал экзамен и получил водительское удостоверение

В США автомобиль сдал экзамен и получил водительское удостоверение

Автор:
04 апреля 2024 13:26
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   США   Такси   авто   автомир   автомобили   автопилот   водительское удостоверение   машина   права   экзамен   электромобиль   
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В США автомобиль Hyundai Ioniq 5 оборудованный системой автономной езды успешно сдал экзамен на водительское удостоверение.

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Метки: Автовсячина   ПДД   США   Такси   авто   автомир   автомобили   автопилот   водительское удостоверение   машина   права   экзамен   электромобиль   
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3  комментария
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60k
turyst 45 минут назад
Ага. А потом начнётся:
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Судный день стал еще ближе ... Они уже средин нас ...
Ссылка www.youtube.com
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12k
Б.Касторский 59 минут назад
За беспилотниками будущее. Всё таки люди существа ненадёжные.
Только хочется верить, что не как с ИИ в магазинах без продавцов, когда в итоге несчастные индусы работали удаленно.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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