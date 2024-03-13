Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7

Как и предполагалось, завод в Петербурге будет выпускать автомобили под своими эмблемами. Таким образом, известные машины, которые уже выпускаются в Китае под брендом Chery, будут собираться и в России.



XCite X-Cross 7 имеет следующие характеристики:

- Вместимость: 5 мест

- Длина: 4500 мм

- Ширина: 1842 мм

- Высота: 1702 мм

- Дорожный просвет: 190 мм

- Объем багажника: от 475 до 1500 л

- 18-дюймовые колеса

- Двигатель: 1.5 турбо, 147 л.с., 210 Нм

- Вариатор (рассчитан на 280 Нм)

- Привод на передние колеса

- Максимальная скорость: 186 км/ч

- Разгон до 100 км/ч: 9,8 с



Базовая комплектация включает:

- Светодиодные фары

- Электропривод двери багажника

- Зимний пакет (включает обогрев всего, включая форсунки омывателя и заднее сиденье)

- Бесключевой доступ

- Дистанционный запуск

- Apple CarPlay и Android Auto



Пока нет информации о ценах, её должны озвучить 12 апреля вместе со стартом продаж.



Китайские Chery Tiggo 7 Pro в Санкт-Петербурге продаются по цене от 2,88 млн рублей.