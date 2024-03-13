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Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7

Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7

Автор:
13 марта 2024 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   X-Cross 7   Xcite   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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Автозавод Санкт-Петербург представил новый кроссовер под названием Xcite X-Cross 7, который является первой моделью нового бренда Xcite. Эта машина, безусловно, напоминает переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
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Метки: Chery   X-Cross 7   Xcite   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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SolomonA 39 минут назад
"Напоминает Cherry Tiggo 7"? Да не, ну совсем не похож!
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5k
Отвратительный Мужик 39 минут назад
Высокий клиренс провоцирует заехать куда не надо соваться а отсутствие полного привода гарантирует там застревание а сверхнадёжный Китайских вариатор гарантирует дорогостоящий ремонт. Товарищи Китайцы можно прислать нам полноприводный кроссовер на механике за вменяемые деньги и что бы не сгнил за два года.
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