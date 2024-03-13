Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7

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Автозавод Санкт-Петербург представил новый кроссовер под названием Xcite X-Cross 7, который является первой моделью нового бренда Xcite. Эта машина, безусловно, напоминает переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Как и предполагалось, завод в Петербурге будет выпускать автомобили под своими эмблемами. Таким образом, известные машины, которые уже выпускаются в Китае под брендом Chery, будут собираться и в России.
XCite X-Cross 7 имеет следующие характеристики:
- Вместимость: 5 мест
- Длина: 4500 мм
- Ширина: 1842 мм
- Высота: 1702 мм
- Дорожный просвет: 190 мм
- Объем багажника: от 475 до 1500 л
- 18-дюймовые колеса
- Двигатель: 1.5 турбо, 147 л.с., 210 Нм
- Вариатор (рассчитан на 280 Нм)
- Привод на передние колеса
- Максимальная скорость: 186 км/ч
- Разгон до 100 км/ч: 9,8 с
Базовая комплектация включает:
- Светодиодные фары
- Электропривод двери багажника
- Зимний пакет (включает обогрев всего, включая форсунки омывателя и заднее сиденье)
- Бесключевой доступ
- Дистанционный запуск
- Apple CarPlay и Android Auto
Пока нет информации о ценах, её должны озвучить 12 апреля вместе со стартом продаж.
Китайские Chery Tiggo 7 Pro в Санкт-Петербурге продаются по цене от 2,88 млн рублей.
XCite X-Cross 7 имеет следующие характеристики:
- Вместимость: 5 мест
- Длина: 4500 мм
- Ширина: 1842 мм
- Высота: 1702 мм
- Дорожный просвет: 190 мм
- Объем багажника: от 475 до 1500 л
- 18-дюймовые колеса
- Двигатель: 1.5 турбо, 147 л.с., 210 Нм
- Вариатор (рассчитан на 280 Нм)
- Привод на передние колеса
- Максимальная скорость: 186 км/ч
- Разгон до 100 км/ч: 9,8 с
Базовая комплектация включает:
- Светодиодные фары
- Электропривод двери багажника
- Зимний пакет (включает обогрев всего, включая форсунки омывателя и заднее сиденье)
- Бесключевой доступ
- Дистанционный запуск
- Apple CarPlay и Android Auto
Пока нет информации о ценах, её должны озвучить 12 апреля вместе со стартом продаж.
Китайские Chery Tiggo 7 Pro в Санкт-Петербурге продаются по цене от 2,88 млн рублей.
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