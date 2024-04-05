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ГАЗ-21 "Волга" построенный на базе Mercedes пытаются продать за 11 миллионов рублей

ГАЗ-21 "Волга" построенный на базе Mercedes пытаются продать за 11 миллионов рублей

Автор:
05 апреля 2024 12:58
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   Волга   ГАЗ-21   авто   автомир   автомобили   машина   самоделка   
2012
17
На популярном российском сервисе по продаже автомобилей было обнаружено интересное объявление о продаже по-настоящему уникального седана ГАЗ-21 "Волга", который продавец оценил в 11 млн рублей. Примечательно, продаётся он уже не первый год, но желающих так и не нашлось.
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Метки: Mercedes   Автовсячина   Волга   ГАЗ-21   авто   автомир   автомобили   машина   самоделка   
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13  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Новоговнодел из старого S-класса.... Фу, уёпище страшное.
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42k
Example 6.2.6 23 секунды назад
Ох уж эти влажные фантазии очередного умельца, собрать на шасси одного автомобиля другой и безумно разбогатеть, втюхав это какому-нибудь богатому лашку под видом эксклюзива.
Кто ж такое купит? Собрано ж не на заводе с учётом всех регламентов, норм безопасности и прочих ТУ. Это гаражный костылинг. Ездить на таком, можно на свой страх и риск, постоянно проверялось на СТО, как бы чего не отлетело, не разошлось , не отклеилось итд.. Коллекционной ценности не представляет.
И главное, не так уж много лахов с 11 млн свободных денег, кто готов за это спорное решение торговаться.
Я могу понять, когда какой-то Кулибин, пилит такой эрзац исключительно для себя, из-за любви к определённому дизайну. Но когда люди варганят плод инцеста двух автомобильных марок и надеются с этого заработать - у меня к их адекватности куча вопросов. Тут либо уже сразу делать под чей-то заказ с предоплатой, либо оценивать бюджет проекта, так чтоб ценник был не сильно больше чем 2 этих авто отдельно, либо .. повторюсь, делать уже для себя и кататься. Лично ты будешь кайфовать от своей ласточки, а остальные на тебя будут смотреть как на полудурка, но тебе будет плевать на их мнение. ибо каждый рочит как хочет.
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12k
Фомич Минуту назад
Какой-то Дитрих Петрович получился...
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2k
Вадим Курбатов 18 минут назад
Было две нормальные машины, стал один кусок дерьма)
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63k
Олег Полчаса назад
если смешать бочку говна и бочку повидла, то получится две бочки говна
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2k
Инквизитор РФ 46 минут назад
Ёёёёёёпта
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13k
Joker_MSK 52 минуты назад
Муйня какая то.Страшила.
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567
А П Час назад
Как давным давно умельцы сделали на базе BMW, так теперь лавры покоя не дают. Единственный красивый вариант, да еще и с V12.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Кому нужны очумелые ручки? Смесь бульдога с носорогом. Поделки из детского сада.
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
а что там от ГАЗ-21? да можно сказать НИ ЧЕ ГО
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370
DuckTales 2 часа назад
Как проект интересно конечно , но нафиг оно такое нужно кому ?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1175 постов (1166 в горячем)

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