ГАЗ-21 "Волга" построенный на базе Mercedes пытаются продать за 11 миллионов рублей

2012
17
На популярном российском сервисе по продаже автомобилей было обнаружено интересное объявление о продаже по-настоящему уникального седана ГАЗ-21 "Волга", который продавец оценил в 11 млн рублей. Примечательно, продаётся он уже не первый год, но желающих так и не нашлось.
Автомобиль построен на базе длиннобазного Mercedes S-Class W220 в рестайлинговом кузове. «Волкодав» оснащён 5-литровым V8, мощность которого не уточняется. В S-класс он выдавал 306 лошадиных сил, сочетаясь с пятиступенчатым «автоматом». На ускорение с места до сотни заднеприводный седан тратил 6,5 секунд, а максимальная скорость ограничивалась на 250 км/ч.
Известно, что был проведён капитальный ремонт, после которого пробег составляет 1000 км. Установлена полностью пневматическая подвеска.
Продавец сообщает, что проект был закончен в 2021 году, в 2022 году "Волгу" поставили на учёт. Машина зарегистрирована как "самодельное транспортное средство".
Известно, что был проведён капитальный ремонт, после которого пробег составляет 1000 км. Установлена полностью пневматическая подвеска.
Продавец сообщает, что проект был закончен в 2021 году, в 2022 году "Волгу" поставили на учёт. Машина зарегистрирована как "самодельное транспортное средство".
×
×
Ссылки по теме:
- Представлен новый спортивный седан Mercedes-AMG CLA45
- Безрассудный обгон пьяным водителем
- Электромобиль Zeekr 001 установил рекорд по скорости зарядки
- Bugatti Type 57С 1937 года оценили в 3,5 миллиона долларов
- В США автомобиль сдал экзамен и получил водительское удостоверение
Новости партнёров
реклама
Кто ж такое купит? Собрано ж не на заводе с учётом всех регламентов, норм безопасности и прочих ТУ. Это гаражный костылинг. Ездить на таком, можно на свой страх и риск, постоянно проверялось на СТО, как бы чего не отлетело, не разошлось , не отклеилось итд.. Коллекционной ценности не представляет.
И главное, не так уж много лахов с 11 млн свободных денег, кто готов за это спорное решение торговаться.
Я могу понять, когда какой-то Кулибин, пилит такой эрзац исключительно для себя, из-за любви к определённому дизайну. Но когда люди варганят плод инцеста двух автомобильных марок и надеются с этого заработать - у меня к их адекватности куча вопросов. Тут либо уже сразу делать под чей-то заказ с предоплатой, либо оценивать бюджет проекта, так чтоб ценник был не сильно больше чем 2 этих авто отдельно, либо .. повторюсь, делать уже для себя и кататься. Лично ты будешь кайфовать от своей ласточки, а остальные на тебя будут смотреть как на полудурка, но тебе будет плевать на их мнение. ибо каждый рочит как хочет.