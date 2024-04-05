ГАЗ-21 "Волга" построенный на базе Mercedes пытаются продать за 11 миллионов рублей

Автомобиль построен на базе длиннобазного Mercedes S-Class W220 в рестайлинговом кузове. «Волкодав» оснащён 5-литровым V8, мощность которого не уточняется. В S-класс он выдавал 306 лошадиных сил, сочетаясь с пятиступенчатым «автоматом». На ускорение с места до сотни заднеприводный седан тратил 6,5 секунд, а максимальная скорость ограничивалась на 250 км/ч.



Известно, что был проведён капитальный ремонт, после которого пробег составляет 1000 км. Установлена полностью пневматическая подвеска.



Продавец сообщает, что проект был закончен в 2021 году, в 2022 году "Волгу" поставили на учёт. Машина зарегистрирована как "самодельное транспортное средство".