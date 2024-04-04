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Представлен новый спортивный седан Mercedes-AMG CLA45

Представлен новый спортивный седан Mercedes-AMG CLA45

Автор:
04 апреля 2024 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   CLA45   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   седан   
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Немецкий бренд представил спортивный седан Mercedes-AMG CLA45 версии 2024 модельного года в эксклюзивном издании S Edition 1. Также была опубликована начальная цена на новинку. Автомобиль будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров.
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Метки: AMG   CLA45   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   седан   
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Добрый Бабайка
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