Представлен новый спортивный седан Mercedes-AMG CLA45

Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 будет предлагаться по цене от 82 435 долларов, что составляет 7 623 176 рублей по текущему курсу. В стандартную комплектацию Edition 1 входят несколько дополнительных опций, включая аэродинамический пакет AMG. Покупатели получают большой передний сплиттер, задний спойлер и больший задний диффузор. Вы также получаете пакет AMG Night Package Plus, в который входят чёрные значки и затемнённая решёетка радиатора, которая сочетается с внешней отделкой Manufaktur Mountain Grey Magno Edition 1.



Эксклюзивно в Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 представлены оранжевые акценты на кузове и в салоне, угловые воздухозаборники, специальные боковые зеркала и пороги. Комплект сидений AMG Performance также входит в стандартную комплектацию, но Edition 1 добавляет к ним оранжевую отделку и контрастную строчку.



Автомобиль использует 2-литровый четырёхцилиндровый двигатель AMG с турбонаддувом, форсированный до 416 л.с. и 369 Н·м крутящего момента. Он вращает все четыре колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. По паспорту этот Mercedes разгоняется от 0 до 96 км/ч за 4 секунды.



При этом стандартный CLA45 S стоит чуть более 70 000 долларов.