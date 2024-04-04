Представлен новый спортивный седан Mercedes-AMG CLA45

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Немецкий бренд представил спортивный седан Mercedes-AMG CLA45 версии 2024 модельного года в эксклюзивном издании S Edition 1. Также была опубликована начальная цена на новинку. Автомобиль будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров.
Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 будет предлагаться по цене от 82 435 долларов, что составляет 7 623 176 рублей по текущему курсу. В стандартную комплектацию Edition 1 входят несколько дополнительных опций, включая аэродинамический пакет AMG. Покупатели получают большой передний сплиттер, задний спойлер и больший задний диффузор. Вы также получаете пакет AMG Night Package Plus, в который входят чёрные значки и затемнённая решёетка радиатора, которая сочетается с внешней отделкой Manufaktur Mountain Grey Magno Edition 1.
Эксклюзивно в Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 представлены оранжевые акценты на кузове и в салоне, угловые воздухозаборники, специальные боковые зеркала и пороги. Комплект сидений AMG Performance также входит в стандартную комплектацию, но Edition 1 добавляет к ним оранжевую отделку и контрастную строчку.
Автомобиль использует 2-литровый четырёхцилиндровый двигатель AMG с турбонаддувом, форсированный до 416 л.с. и 369 Н·м крутящего момента. Он вращает все четыре колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. По паспорту этот Mercedes разгоняется от 0 до 96 км/ч за 4 секунды.
При этом стандартный CLA45 S стоит чуть более 70 000 долларов.
Эксклюзивно в Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 представлены оранжевые акценты на кузове и в салоне, угловые воздухозаборники, специальные боковые зеркала и пороги. Комплект сидений AMG Performance также входит в стандартную комплектацию, но Edition 1 добавляет к ним оранжевую отделку и контрастную строчку.
Автомобиль использует 2-литровый четырёхцилиндровый двигатель AMG с турбонаддувом, форсированный до 416 л.с. и 369 Н·м крутящего момента. Он вращает все четыре колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. По паспорту этот Mercedes разгоняется от 0 до 96 км/ч за 4 секунды.
При этом стандартный CLA45 S стоит чуть более 70 000 долларов.
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Метки: AMG CLA45 Mercedes Автовсячина авто автомир автомобили машина седан
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