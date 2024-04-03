FISHKINET
Сообщество Аварии 7854 поста • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Покатались впятером на самокате и заработали штраф

Покатались впятером на самокате и заработали штраф

Автор:
03 апреля 2024 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   штраф   электросамокат   
810
1
1
Пять школьников сели на один самокат и катались так по улице Татьянин парк в поселение Московское. Проделки снял местный житель и выложил в сеть. Сотрудники ГИБДД увидели этот ролик, нашли подростков и составили на них административный протокол, а с родителями провели беседы. Дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   штраф   электросамокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
295
DuckTales 56 минут назад
Я помню в детстве втроем на велике гоняли , я на руле сидел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Владимир 37 минут назад
Да по району топаешь, почти вся школота в двоем катают. Штрафуй не хочу. А эти походу рекорд решили установить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ультратрахуил 51 минуту назад
Самокат лишь повод прижаться друг к другу посильнее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Shtoppi 52 минуты назад
свора клоунов - акробатов - эквилибристов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. 53 минуты назад
Хороший самокат, крепкий))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1316 постов (1332 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56722



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Как он это делает — 17 лучших ролей Киллиана Мёрфи⁠⁠
Как он это делает — 17 лучших ролей Киллиана Мёрфи⁠⁠
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#забавно#аварии#факты#позитив#кот#удивительно#собака#дети
#автомобили#Юмор#интересное#авто аварии#Прикол#Автовсячина#задержание#история#полиция#Китай
#автомир#животные#ДТП#в мире#люди#интересно#улыбнуло#США#красота#новости
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного... Второй попытки у него уже не будет Второй попытки у него уже не будет Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске Неужели пристегнулись? Неужели пристегнулись?

На что жалуетесь?

Вернуться