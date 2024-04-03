Покатались впятером на самокате и заработали штраф

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Пять школьников сели на один самокат и катались так по улице Татьянин парк в поселение Московское. Проделки снял местный житель и выложил в сеть. Сотрудники ГИБДД увидели этот ролик, нашли подростков и составили на них административный протокол, а с родителями провели беседы. Дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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