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Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов

Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов

Автор:
01 апреля 2024 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Орле на улице Космонавтов 34-летняя женщина на Мицубиси выскочила на тротуар и сбила двух пешеходов. 44-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь доставлены в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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10  комментариев
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Максим Макашев 48 минут назад
либо блондинка, либо в телефоне залипла, а скорее оба варианта вместе
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surgy 47 минут назад
Ни сколько не оправдываю водителя, виновата однозначно!
Но разве женщина ведет детей по безопасной пешеходной зоне? Неужели нет отдельного тратуара?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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