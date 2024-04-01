Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов

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В Орле на улице Космонавтов 34-летняя женщина на Мицубиси выскочила на тротуар и сбила двух пешеходов. 44-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь доставлены в больницу.
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Но разве женщина ведет детей по безопасной пешеходной зоне? Неужели нет отдельного тратуара?
Отдельный тротуар для женщин и детей?