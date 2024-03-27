Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

26 марта поздно вечером на перекрёстке улицы Российской и проспекта Победы в Челябинске водитель автомобиля Вольво В50 сбил мужчину, который вместе со своей девушкой переходил дорогу на красный сигнал светофора. 25-летний пешеход скончался на месте ДТП. Водитель спустя несколько километров бросил машину и скрылся, он объявлен в розыск.

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26 марта поздно вечером на перекрёстке улицы Российской и проспекта Победы в Челябинске водитель автомобиля Вольво В50 сбил мужчину, который вместе со своей девушкой переходил дорогу на красный сигнал светофора. 25-летний пешеход скончался на месте ДТП. Водитель спустя несколько километров бросил машину и скрылся, он объявлен в розыск. 2024-03-27T11:27:00+03:00 Пропустить

Немного приближено 26 марта поздно вечером на перекрёстке улицы Российской и проспекта Победы в Челябинске водитель автомобиля Вольво В50 сбил мужчину, который вместе со своей девушкой переходил дорогу на красный сигнал светофора. 25-летний пешеход скончался на месте ДТП. Водитель спустя несколько километров бросил машину и скрылся, он объявлен в розыск. 2024-03-27T11:27:00+03:00 Пропустить