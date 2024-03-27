Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

1339
2
2
26 марта поздно вечером на перекрёстке улицы Российской и проспекта Победы в Челябинске водитель автомобиля Вольво В50 сбил мужчину, который вместе со своей девушкой переходил дорогу на красный сигнал светофора. 25-летний пешеход скончался на месте ДТП. Водитель спустя несколько километров бросил машину и скрылся, он объявлен в розыск.
Немного приближено
Источник:
Ссылки по теме:
- Ехал на красный и даже не пытался тормозить
- Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком
- Жуткие кадры ДТП из Казани. Пострадали опять невиновные пешеходы
- Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми
- Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход смертельное ДТП
Новости партнёров
Кстати обоюдка довольно условно... Водитель оплачивает похороны этого п@дика, а вот кто водителю оплатит ремонт авто?
И да, пешехода олени. На красный идти ночью? Мозг оставили в зимней одежде?
Вы же понимаете, что пешеход совершал переход на красный сигнал светофора, а автомобиль двигался на разрешающий? Или это не важно и главное обвинить водителя?
У нас итак чрезмерно любят обвинять автомобилистов. По поводу и без.
Так что есть шанс, что водитель понесет наказание и за превышение скорости, если такое будет доказано. Что сомнительно, при отсутствии тормозного пути.
Тут реально будет проблемное дело, как для защиты, так и для обвинения.
Вы что хотите донести? Соберитесь и напишите четко, не повторяя за мной, раз уж решили оспорить мой комментарий.
В противном случае читать всю эту кашу смысла нет.
Экспертиза будет в любом случае. Она всегда происходит в подобных случаях. Даже уголовное дело возбудят. Но вот перспективы у него крайне туманны, впрочем как и Ваши "знания".