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Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

Автор:
27 марта 2024 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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26 марта поздно вечером на перекрёстке улицы Российской и проспекта Победы в Челябинске водитель автомобиля Вольво В50 сбил мужчину, который вместе со своей девушкой переходил дорогу на красный сигнал светофора. 25-летний пешеход скончался на месте ДТП. Водитель спустя несколько километров бросил машину и скрылся, он объявлен в розыск.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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21  комментарий
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143k
parallax Час назад
Дурик. Мог бы отделаться испугом, если не был пьян или под дурью. А теперь точно получит срок за то, что скрылся.
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236
Александр Вьюшков 5 секунд назад
Захожу в комментарии, листаю, вижу объемные тексты с минусами... Точно, Б.Касторский. Наверное, профессионал в теме споров на разные темы (или только на автомобильные?).
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1k
Дмитрий 16 минут назад
Скорость конечно же 60 км/ч была, да и дорога с крайне интенсивным движением и одной полосой, хрен объедешь. Ну, а два оленя- дальтоника, вышедших погулять на проезжую часть, это отдельная тема.
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9k
Vалѣнтиныч 17 минут назад
Какие проблемы? Чувак идёт на красный... Если скорость авто не превышена - наследники пешика возмещают ущерб. Если превышена- обоюдка.
Кстати обоюдка довольно условно... Водитель оплачивает похороны этого п@дика, а вот кто водителю оплатит ремонт авто?
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12k
Б.Касторский Час назад
Эх, нажил себе проблем. Не таких конечно серьезных, чтобы совсем руки опускать. Но попытаются впаять оставление в опасности и места ДТП. С правами точно можно прощаться, а дальше всё от адвоката и позиции следствия. Может и на пьянку, тогда уже хрен отвертишься.
И да, пешехода олени. На красный идти ночью? Мозг оставили в зимней одежде?
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vadimbar Час назад
На красный, в развалочку - это диагноз. А девушка теперь себе нормального будет искать.
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613
Guilty Pleasure Час назад
а хххуле он на красный поперся??? вот тебе и страйк
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1288 постов (1303 в горячем)

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