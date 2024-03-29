Второй попытки у него уже не будет

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Госавтоинспекторы Новороссийска уточняют, что при совершении обгона водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Камазом. После Ладу отбросило на грузовик Скания, а КАМАЗ врезался в грузовик Исудзу. Виновник аварии - 19-летний водитель Лады Калины, погиб.
Осторожно, звук! Очень много мата!
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Всё что я думаю уже сказал хозяин регистратора.