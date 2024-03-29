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Второй попытки у него уже не будет

Второй попытки у него уже не будет

Автор:
29 марта 2024 09:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Госавтоинспекторы Новороссийска уточняют, что при совершении обгона водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Камазом. После Ладу отбросило на грузовик Скания, а КАМАЗ врезался в грузовик Исудзу. Виновник аварии - 19-летний водитель Лады Калины, погиб.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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Друг Человека Час назад
"А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?"

Всё что я думаю уже сказал хозяин регистратора.
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3k
Seryi_spb 20 минут назад
Я знаю три слова, три матерных слова...
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6k
Григорий 52 минуты назад
он знает 5 слов!
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11k
Билли 56 минут назад
Чтож, словарный запас соответствует выпускнику 9-го "Г" класса средней школы поселкового района.
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2k
Провокатор Час назад
Велик и могуч русский язык, правда не все могут его постичь.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1297 постов (1314 в горячем)

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