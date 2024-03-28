Неужели пристегнулись?

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В Краснодаре 23-летний житель Республики Дагестан на автомобиле Лада Приора двигаясь по улице Костылёва столкнулся с автомобилем Опель и "впечатался" в трамвай, сбив его с рельсов. По предварительным данным, результате ДТП пострадал водитель и 22-летний пассажир отечественного авто, 59-летний водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая. Все они доставлены в больницу.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина трамвай
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