Неужели пристегнулись?

В Краснодаре 23-летний житель Республики Дагестан на автомобиле Лада Приора двигаясь по улице Костылёва столкнулся с автомобилем Опель и "впечатался" в трамвай, сбив его с рельсов. По предварительным данным, результате ДТП пострадал водитель и 22-летний пассажир отечественного авто, 59-летний водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая. Все они доставлены в больницу.

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В Краснодаре 23-летний житель Республики Дагестан на автомобиле Лада Приора двигаясь по улице Костылёва столкнулся с автомобилем Опель и "впечатался" в трамвай, сбив его с рельсов. 2024-03-28T10:49:13+03:00 Пропустить

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