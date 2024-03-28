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Неужели пристегнулись?

Неужели пристегнулись?

Автор:
28 марта 2024 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   трамвай   
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В Краснодаре 23-летний житель Республики Дагестан на автомобиле Лада Приора двигаясь по улице Костылёва столкнулся с автомобилем Опель и "впечатался" в трамвай, сбив его с рельсов. По предварительным данным, результате ДТП пострадал водитель и 22-летний пассажир отечественного авто, 59-летний водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая. Все они доставлены в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   трамвай   
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3  комментария
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Stas 59 минут назад
Не очень понял движения иномарки по трамвайным путям. Все как-то в этом видео странно..
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Дальнобой
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