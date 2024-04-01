Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения

Водитель признан виновным по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон) и по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортным средством).



«Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в помещении автомойки, не имея права на управление транспортными средствами, без разрешения владельца, взял находящиеся на настенном ящике ключи от автомобиля «Мерседес-Бенц AMG GT 43».



Он подошел к иномарке, открыл ее, запустил двигатель, выехал из помещения автомойки на Ленинградское ш. и, следуя на автомобиле с превышением допустимой скорости, не справился с управлением и на ул. 1-я Тверская-Ямская совершил наезд на бордюрный камень.



От контакта с препятствием автомобиль под управлением обвиняемого перевернулся и столкнулся с автомобилем такси. Пассажирка, находившаяся в автомобиле такси, была госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных в результате дорожной аварии телесных повреждений», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы