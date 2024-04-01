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Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения

Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения

Автор:
01 апреля 2024 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   решение суда   смертельное ДТП   угон   
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Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии общего режима водителя, который в сентябре прошлого года будучи пьяным, без прав и на угнанном авто на огромной скорости не справился с управлением и врезался в такси. В результате пассажирка такси умерла от полученных травм.

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Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   решение суда   смертельное ДТП   угон   
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13  комментариев
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16k
ron 2 часа назад
«Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в помещении автомойки, не имея права на управление транспортными средствами, без разрешения владельца, взял находящиеся на настенном ящике ключи от автомобиля «Мерседес-Бенц AMG GT 43».
====
Это примерно как обвиняемый взял бы висящее на стене ружье и пальнул бы в пассажирку такси, ну ничем не отличается! Я бы даже не назвал это "неумышленным убийством".
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338
ilavev 24 минуты назад
Как он сам то выжил после такой аварии
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15k
Ser 42 минуты назад
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78
MrPalych 58 минут назад
вот урод!
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3k
Rhino Час назад
А рассматривать такие дела по полгода - это вообще нормальная практика? Понимаю, дело чрезвычайно запутанное, даже Шерлок не сразу раскрыл бы, но всё же...
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2k
Дмитрий Час назад
Ой как гуманно... Все 8 лет еще и общего режима с таким количеством отягощающих...
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431
Alex 2 часа назад
Один осужденный по похожему делу и на тот же срок скоро по УДО выходит. Должен же его кто то заменить...
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33k
Юрьевич 2 часа назад
И он после такого полёта остался цел???
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5k
Stas 2 часа назад
сразу по "хлёбушку" видно, что интеллектом не обезображен. 8 лет мало.
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29k
Макарыч 2 часа назад
У него лицо дегенерата. И поступок соответствуюций.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1305 постов (1320 в горячем)

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