Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения

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Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии общего режима водителя, который в сентябре прошлого года будучи пьяным, без прав и на угнанном авто на огромной скорости не справился с управлением и врезался в такси. В результате пассажирка такси умерла от полученных травм.
Водитель признан виновным по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон) и по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортным средством).
«Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в помещении автомойки, не имея права на управление транспортными средствами, без разрешения владельца, взял находящиеся на настенном ящике ключи от автомобиля «Мерседес-Бенц AMG GT 43».
Он подошел к иномарке, открыл ее, запустил двигатель, выехал из помещения автомойки на Ленинградское ш. и, следуя на автомобиле с превышением допустимой скорости, не справился с управлением и на ул. 1-я Тверская-Ямская совершил наезд на бордюрный камень.
От контакта с препятствием автомобиль под управлением обвиняемого перевернулся и столкнулся с автомобилем такси. Пассажирка, находившаяся в автомобиле такси, была госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных в результате дорожной аварии телесных повреждений», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы
«Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в помещении автомойки, не имея права на управление транспортными средствами, без разрешения владельца, взял находящиеся на настенном ящике ключи от автомобиля «Мерседес-Бенц AMG GT 43».
Он подошел к иномарке, открыл ее, запустил двигатель, выехал из помещения автомойки на Ленинградское ш. и, следуя на автомобиле с превышением допустимой скорости, не справился с управлением и на ул. 1-я Тверская-Ямская совершил наезд на бордюрный камень.
От контакта с препятствием автомобиль под управлением обвиняемого перевернулся и столкнулся с автомобилем такси. Пассажирка, находившаяся в автомобиле такси, была госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных в результате дорожной аварии телесных повреждений», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы
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Метки: Видео ДТП Суд аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пьянь решение суда смертельное ДТП угон
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Это примерно как обвиняемый взял бы висящее на стене ружье и пальнул бы в пассажирку такси, ну ничем не отличается! Я бы даже не назвал это "неумышленным убийством".