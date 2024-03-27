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Заблокировал дорогу для скорой и настучал кулаками на уголовное дело

Заблокировал дорогу для скорой и настучал кулаками на уголовное дело

Автор:
27 марта 2024 10:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   опасен для общества   скорая помощь   уголовное дело   
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В Краснодарском крае наглый водитель Гелендвагена остановил свой автомобиль на проезжей части, заблокировав машину скорой помощи, а затем нанёс по ней несколько ударов и угрожал врдителю. Вся сцена попала на регистратор попутного автомобиля. В итоге неадекваиа нашли и завели уголовное дело.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   опасен для общества   скорая помощь   уголовное дело   
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11  комментариев
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143k
parallax Час назад
И опять дело возбудили после вмешательства Быстрикина.
А на кой вообще нужны местные работники МВД? Гнать их надо взашнй за бездействие.
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5k
Serj81 Минуту назад
На черное ставить?
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1k
Андрей Граф 11 минут назад
п.и.д.р. вонючий, чтобы ты сдох из за того же п.и.д.а.р.а, который скорою не пропустил
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5
mr.Bin 19 минут назад
ждём извинений на камеру....
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61
risti 20 минут назад
что вижу на видео - он вроде не блокировал, скорая сама остановилась. Скорая была без спец.сигналов, обычные разборки, возможно и водитель скорой нахамил
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24k
sanchesS80 21 минуту назад
Бебезянку не оправдываю. Но зачем водитель скорой вообще останавливался? Объехал по обочине и едь дальше. У тебя же вызов.
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
а номера авто почему заблюрили? Несовершеннолетние?
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8k
Умница-красавица 47 минут назад
Кубаноиды в естественной среде обитания
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1288 постов (1303 в горячем)

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