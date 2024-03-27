Заблокировал дорогу для скорой и настучал кулаками на уголовное дело

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В Краснодарском крае наглый водитель Гелендвагена остановил свой автомобиль на проезжей части, заблокировав машину скорой помощи, а затем нанёс по ней несколько ударов и угрожал врдителю. Вся сцена попала на регистратор попутного автомобиля. В итоге неадекваиа нашли и завели уголовное дело.
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А на кой вообще нужны местные работники МВД? Гнать их надо взашнй за бездействие.