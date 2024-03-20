Итальянцы просят китайскую Chery открыть в стране автозавод

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В последний раз Италия выпустила более 1 миллиона машин в 2017 году, а по итогам 2023-го этот показатель упал ниже отметки в 800 тысяч. Сейчас официальный Рим хочет нарастить производство до 1,3 миллиона единиц. Из них 1 миллион должен обеспечить к концу десятилетия Stellantis, а ещё 300 тысяч — некий новый игрок.Министр экономического развития Италии Адольфо Урсо заявил, что в прошлом месяце правительство провело переговоры с Tesla, а также с тремя компаниями из КНР, чьи представители уже посещали страну в прошлом году, чтобы оценить возможности для будущих инвестиций. По словам управляющего директора Chery Europe Йохена Туэтинга, ожидаемые объёмы продаж в ЕС будут достаточно высокими, чтобы оправдать локализацию производства.При этом Chery одновременно ведёт переговоры с несколькими европейскими странами. Источники Reuters в правительстве и автоиндустрии утверждают, что компания может построить с нуля либо модернизировать один из существующих итальянских заводов. При этом в качестве альтернативы рассматривается возможность покупки бывшего предприятия Nissan в испанской Барселоне.Ранее сообщалось, что Chery планирует до 2026 года вывести на европейский рынок бренды Omoda, Jaecoo и Exlantix. Решение о строительстве завода в ЕС концерн примет только после того, как оценит спрос на свои бензиновые и электрические модели.Два других китайских кандидата на локализацию производства в Италии — компании Great Wall Motor и BYD. Последняя — крупнейший в мире производитель подзаряжаемых от розетки автомобилей (электрических и гибридных) — уже подтвердила намерение построить свой первый европейский завод в Венгрии. О планах на вторую сборочную площадку в регионе она пока ничего не сообщала.Переговоры Италии с потенциальными китайскими партнёрами проходят на фоне растущей напряжённости между ЕС и КНР в торговой сфере. Еврокомиссия считает, что правительство Китая субсидирует экспорт китайских электрокаров в Европу, чтобы манипулировать ценами на рынке. Для защиты собственных производителей она может уже этим летом ввести антидемпинговые таможенные пошлины.