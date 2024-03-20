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Итальянцы просят китайскую Chery открыть в стране автозавод

Итальянцы просят китайскую Chery открыть в стране автозавод

Автор:
20 марта 2024 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Автовсячина   Италия   Китай   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   
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Правительство Италии, недовольное успехами концерна Stellantis, хочет привлечь в страну ещё одного крупного автопроизводителя для развития национального автопрома. Власти уже вступили в переговоры с китайской компанией Chery Auto, которая является кандидатом номер один на строительство нового завода. При этом рассматриваются и другие варианты.
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Метки: Chery   Автовсячина   Италия   Китай   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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Teodor 2 часа назад
Фууу, какой стыд... И это страна, создавшая Ламбаргуни и Мозерутти, не говоря уже про Фиат. Какая деградация...
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Добрый Бабайка
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