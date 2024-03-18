Brabus сделала самый быстрый S-класс ещё мощнее

В исполнении S 63 E Performance седан комплектуется 4-литровым наддувным V8 и электромотором, которые совместно развивают пиковые 802 л. с. и 1430 Нм. Электрическую часть силовой установки тюнеры из Brabus трогать не стали, а бензиновую форсировали за счёт новых турбокомпрессоров. В итоге совокупная отдача двух двигателей достигла 930 л. с. и 1510 Нм. Как и прежде, реализуются они через 9-ступенчатый автомат и систему полного привода.



До 100 км/ч Brabus 930 ускорится за 3.2 секунды (на 0.1 секунды быстрее стандарта). Кроме того, в ателье изменили ограничитель максимальной скорости, переместив его со штатных 250 на 290 км/ч. Автомобиль укомплектован кастомной выхлопной системой с оконечниками из карбона и титана, способной работать в нескольких режимах. Новый управляющий модуль подвески при необходимости уменьшит дорожный просвет на дополнительные 10 мм.



В Brabus украсили седан фирменными аэродинамическими деталями из углепластика, которые улучшают охлаждение тормозов и уменьшают подъёмную силу. Доработанный седан также отличается коваными колёсными дисками на 22 дюйма. Интерьер предлагается полностью перешивать дорогой кожей в цветах по выбору заказчика — уже представлены полностью чёрный и ярко-голубой варианты. В отделке салона используются карбоновые накладки и символы 77 — это отсылка к году основания тюнинг-ателье.