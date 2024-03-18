Brabus сделала самый быстрый S-класс ещё мощнее

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Ателье Brabus представило новую работу, базой для которой стал флагманский седан Mercedes-Benz S-класса в версии AMG S 63 E Performance. Автомобиль доработали комплексно — затронуты силовая установка, шасси, внешность и интерьер. Стоит Brabus 930 минимум 405 тысяч евро (40,8 миллионов рублей по текущему курсу) — примерно вдвое дороже стандартного S-класса от AMG.
В исполнении S 63 E Performance седан комплектуется 4-литровым наддувным V8 и электромотором, которые совместно развивают пиковые 802 л. с. и 1430 Нм. Электрическую часть силовой установки тюнеры из Brabus трогать не стали, а бензиновую форсировали за счёт новых турбокомпрессоров. В итоге совокупная отдача двух двигателей достигла 930 л. с. и 1510 Нм. Как и прежде, реализуются они через 9-ступенчатый автомат и систему полного привода.
До 100 км/ч Brabus 930 ускорится за 3.2 секунды (на 0.1 секунды быстрее стандарта). Кроме того, в ателье изменили ограничитель максимальной скорости, переместив его со штатных 250 на 290 км/ч. Автомобиль укомплектован кастомной выхлопной системой с оконечниками из карбона и титана, способной работать в нескольких режимах. Новый управляющий модуль подвески при необходимости уменьшит дорожный просвет на дополнительные 10 мм.
В Brabus украсили седан фирменными аэродинамическими деталями из углепластика, которые улучшают охлаждение тормозов и уменьшают подъёмную силу. Доработанный седан также отличается коваными колёсными дисками на 22 дюйма. Интерьер предлагается полностью перешивать дорогой кожей в цветах по выбору заказчика — уже представлены полностью чёрный и ярко-голубой варианты. В отделке салона используются карбоновые накладки и символы 77 — это отсылка к году основания тюнинг-ателье.
До 100 км/ч Brabus 930 ускорится за 3.2 секунды (на 0.1 секунды быстрее стандарта). Кроме того, в ателье изменили ограничитель максимальной скорости, переместив его со штатных 250 на 290 км/ч. Автомобиль укомплектован кастомной выхлопной системой с оконечниками из карбона и титана, способной работать в нескольких режимах. Новый управляющий модуль подвески при необходимости уменьшит дорожный просвет на дополнительные 10 мм.
В Brabus украсили седан фирменными аэродинамическими деталями из углепластика, которые улучшают охлаждение тормозов и уменьшают подъёмную силу. Доработанный седан также отличается коваными колёсными дисками на 22 дюйма. Интерьер предлагается полностью перешивать дорогой кожей в цветах по выбору заказчика — уже представлены полностью чёрный и ярко-голубой варианты. В отделке салона используются карбоновые накладки и символы 77 — это отсылка к году основания тюнинг-ателье.
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Снятие ограничения скорости - то еще достижение. На скорости 250 становится не комфортно управлять автомобилем - слишком велико напряжение и слишком много внимания к дороге. ИМХО максимальная комфортная скорость - 180-190 км/ч. Я проехал очень много километров на S-ке на скоростях 18-20+, и всё выше сказанное основано на личном опыте.