FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12669 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Brabus сделала самый быстрый S-класс ещё мощнее

Brabus сделала самый быстрый S-класс ещё мощнее

Автор:
18 марта 2024 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Brabus   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
1282
22
Ателье Brabus представило новую работу, базой для которой стал флагманский седан Mercedes-Benz S-класса в версии AMG S 63 E Performance. Автомобиль доработали комплексно — затронуты силовая установка, шасси, внешность и интерьер. Стоит Brabus 930 минимум 405 тысяч евро (40,8 миллионов рублей по текущему курсу) — примерно вдвое дороже стандартного S-класса от AMG.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: AMG   Brabus   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Леонид 54 секунды назад
Интересно сможет ли он обогнать оку , причём если она будет стоять перед ним в пробке? Если я не ошибаюсь то S class это автомобиль для городов, следовательно какая разница сколько у тебя лошадей если ехать быстрее 10км/ч не получается? Или это просто что бы больше бензина спалить на холостом ходу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр Полчаса назад
Слишком много букв "В" в этой машине.
Снятие ограничения скорости - то еще достижение. На скорости 250 становится не комфортно управлять автомобилем - слишком велико напряжение и слишком много внимания к дороге. ИМХО максимальная комфортная скорость - 180-190 км/ч. Я проехал очень много километров на S-ке на скоростях 18-20+, и всё выше сказанное основано на личном опыте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26647



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына
В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме
Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме
Фриц Лейбер — Великан героического фэнтези⁠⁠
Фриц Лейбер — Великан героического фэнтези⁠⁠
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#машина#собака#ДТП#авто аварии#СССР#выборы#Автовсячина
#животные#Юмор#автомобили#интересно#история#забавно#падение#фильм#Китай#Ynews
#в мире#Прикол#автомир#милота#аварии#кино#позитив#кот#удивительно#Жизнь
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12 Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12 Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью Фотографии и цены новых Solaris HS Фотографии и цены новых Solaris HS Rivian представил новый электромобиль R3, дизайн которой очень напоминает Ниву Rivian представил новый электромобиль R3, дизайн которой очень напоминает Ниву Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7 Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7

На что жалуетесь?

Вернуться