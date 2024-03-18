На торги выставят один из самых необычных болидов Формулы-1

Идея трёхосного болида Формулы-1 принадлежит конструктору Дереку Гарднеру. Он решил применить на спорткаре более компактные передние колёса для уменьшения лобового сопротивления и оптимизации воздушных потоков, по сути, шины прятались за передним обтекателем. Однако их уменьшение отрицательно сказалось на устойчивости болида, поэтому Гарднер задействовал вторую пару колёс. Тем самым он рассчитывал увеличить пятно контакта в передней части машины и, соответственно, улучшить её поведение.



Вышедший на трассы в 1976-м Tyrrell P34 стал своего рода сенсацией, но продержался в календаре лишь два года. Схема рулевого управления сразу четырьмя колёсами оказалась чересчур сложной, а две оси чрезмерно утяжеляли болид. В ходе первого гоночного сезона выявились и другие недостатки такой компоновки. На счету шестиколёсника лишь одна победа — на Гран-при Швеции, хотя на подиумы пилоты P34 поднимались более десятка раз.



Реплика, которую выставят на продажу, появилась на свет в 2008 году. По данным аукционного дома RM Sotheby’s, базируется она на оригинальном шасси Tyrrell с номером 8 — его построили во второй половине 1970-х, но ни разу не использовали. Кроме того, реплика приводится в движение исторически достоверным двигателем разработки Ford и Cosworth. Утверждается, что статус автомобиля обеспечит его владельцу возможность участия в самых престижных заездах классических машин.