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На торги выставят один из самых необычных болидов Формулы-1

На торги выставят один из самых необычных болидов Формулы-1

Автор:
18 марта 2024 12:31
Сообщество : Автомир
Метки: Tyrrell P34   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   формула 1   
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В мае 2024 года в Монако на торги выставят формульный болид Tyrrell P34. Это не оригинальная машина второй половины 1970-х, а более поздняя реплика. Тем не менее за болид рассчитывают выручить от 450 до 650 тысяч евро, так как при его постройке были задействованы исторически достоверные детали.
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Метки: Tyrrell P34   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   формула 1   
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