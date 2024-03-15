Редкий лимузин из гаража Кеннеди уйдёт с молотка

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На американском аукционе Mecum будет продадут автомобиль, служивший в автопарке американского Белого дома. На торги выставят седан Imperial Crown Ghia, на котором, как достоверно известно, в разное время ездили Жаклин Кеннеди и Линдон Джонсон. Несмотря на статус лимузина, оценили его всего от 125 тыс. до 150 тыс. долларов.
Марка Imperial в 1950-е была создана концерном Chrysler для обозначения самых роскошных моделей. Одной из таких был Imperial LeBaron. В 1964 году производитель отправил 10 экземпляров этой модели в итальянское ателье Ghia, где их превратили в лимузины. На один из них обратили внимание в Белом доме. При этом автомобиль официально не являлся собственностью президентской администрации — она арендовала его у Chrysler за символический доллар в год.
Imperial Crown укомплектован мотором объёмом 6.8 литра, развивающим 340 л. с. в сочетании с 3-ступенчатым автоматом. Интерьер отделан кожей, деревом и шерстяной тканью и снабжён подъёмной перегородкой, отделяющей салон от передних кресел. Поднимается она при помощи сервоприводов по команде с кнопки, расположенной в заднем подлокотнике.
Отмечается, что полностью оригинальной машину назвать нельзя. Несмотря на относительно скромный пробег 24.3 тыс. км, на лимузине уже заменили топливную систему, включая бак. К седану прилагаются документы и фотографии, подтверждающие его использование первыми лицами США.
Imperial Crown укомплектован мотором объёмом 6.8 литра, развивающим 340 л. с. в сочетании с 3-ступенчатым автоматом. Интерьер отделан кожей, деревом и шерстяной тканью и снабжён подъёмной перегородкой, отделяющей салон от передних кресел. Поднимается она при помощи сервоприводов по команде с кнопки, расположенной в заднем подлокотнике.
Отмечается, что полностью оригинальной машину назвать нельзя. Несмотря на относительно скромный пробег 24.3 тыс. км, на лимузине уже заменили топливную систему, включая бак. К седану прилагаются документы и фотографии, подтверждающие его использование первыми лицами США.
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