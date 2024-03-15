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Редкий лимузин из гаража Кеннеди уйдёт с молотка

Редкий лимузин из гаража Кеннеди уйдёт с молотка

Автор:
15 марта 2024 17:17
Сообщество : Автомир
Метки: Imperial   Автовсячина   Аукцион   Кеннеди   Президент   США   авто   автомир   автомобили   лимузин   машина   
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На американском аукционе Mecum будет продадут автомобиль, служивший в автопарке американского Белого дома. На торги выставят седан Imperial Crown Ghia, на котором, как достоверно известно, в разное время ездили Жаклин Кеннеди и Линдон Джонсон. Несмотря на статус лимузина, оценили его всего от 125 тыс. до 150 тыс. долларов.
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Метки: Imperial   Автовсячина   Аукцион   Кеннеди   Президент   США   авто   автомир   автомобили   лимузин   машина   
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1  комментарий
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Dobry vojak Svejk 19 минут назад
Какой-то он... никакой....
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