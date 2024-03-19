Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов

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Сегодня в Китае стартуют продажи многообещающей новинки - доступного электромобиля BYD Yuan UP. Это небольшой пятидверный кроссовер с габаритами 4310×1830×1675 мм, ориентированный на эксплуатацию в городских условиях.
BYD Yuan UP создан на платформе e-Platform 3.0, также используемой на модели Atto 3, с подвеской типа MacPherson спереди и торсионной балкой сзади. Для вседорожника доступны два мотора отдачей 95 или 177 л. с. Дальность пробега с аккумулятором в 32 кВт·ч составляет 300 км, тогда как батарея в 45.1 кВт·ч может обеспечить запас хода до 400 км.
Комплектация выполненного без излишеств салона включает в себя 8.8-дюймовую цифровую приборную панель и 12.8-дюймовый поворотный планшет мультимедиа. На центральной консоли находится переключатель режимов движения и панель для беспроводной зарядки, кнопки для управления наиболее востребованными функциями сделаны физическими, а не сенсорными. Сиденья обиты перфорированным кожзамом, а сверху установлена прозрачная панорамная крыша.
Базовая комплектация BYD Yuan UP оценивается в 79 800 юаней или 1 014 000 рублей по текущему курсу.
Комплектация выполненного без излишеств салона включает в себя 8.8-дюймовую цифровую приборную панель и 12.8-дюймовый поворотный планшет мультимедиа. На центральной консоли находится переключатель режимов движения и панель для беспроводной зарядки, кнопки для управления наиболее востребованными функциями сделаны физическими, а не сенсорными. Сиденья обиты перфорированным кожзамом, а сверху установлена прозрачная панорамная крыша.
Базовая комплектация BYD Yuan UP оценивается в 79 800 юаней или 1 014 000 рублей по текущему курсу.
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Ну да слегка "облизали" и напихали что надо и не надо!
Для города - самое то. Даже за город можно выбираться.
Ага, при идеальной температуре, по идеальной дороге с идеальной скоростью.
В зимнем российском городе 100 км не больше...