Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов

BYD Yuan UP создан на платформе e-Platform 3.0, также используемой на модели Atto 3, с подвеской типа MacPherson спереди и торсионной балкой сзади. Для вседорожника доступны два мотора отдачей 95 или 177 л. с. Дальность пробега с аккумулятором в 32 кВт·ч составляет 300 км, тогда как батарея в 45.1 кВт·ч может обеспечить запас хода до 400 км.



Комплектация выполненного без излишеств салона включает в себя 8.8-дюймовую цифровую приборную панель и 12.8-дюймовый поворотный планшет мультимедиа. На центральной консоли находится переключатель режимов движения и панель для беспроводной зарядки, кнопки для управления наиболее востребованными функциями сделаны физическими, а не сенсорными. Сиденья обиты перфорированным кожзамом, а сверху установлена прозрачная панорамная крыша.



Базовая комплектация BYD Yuan UP оценивается в 79 800 юаней или 1 014 000 рублей по текущему курсу.