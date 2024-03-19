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Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов

Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов

Автор:
19 марта 2024 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: BYD   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   электромобиль   
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Сегодня в Китае стартуют продажи многообещающей новинки - доступного электромобиля BYD Yuan UP. Это небольшой пятидверный кроссовер с габаритами 4310×1830×1675 мм, ориентированный на эксплуатацию в городских условиях.
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Метки: BYD   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   электромобиль   
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7  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
Ну для ляма просто офигенно я считаю... блин как же хочется чтобы наши такие вещи производили, чтобы покупать отечественное...
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15k
Ser 24 минуты назад
Хм...китайский...Toyota CHR по форме и по содержанию что ни будь - Nissan LEAF!
Ну да слегка "облизали" и напихали что надо и не надо!
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32k
Юрьевич 37 минут назад
За эти деньги вполне достойно.
Для города - самое то. Даже за город можно выбираться.
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11k
hairov Час назад
Что в Китае 11 тыс. это понятно, а у нас то сколько будет стоить? Как обычно х2 - х3 ?!
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54k
Aleksandr Час назад
"Дальность пробега с аккумулятором в 32 кВт ч составляет 300 км"
Ага, при идеальной температуре, по идеальной дороге с идеальной скоростью.
В зимнем российском городе 100 км не больше...
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245
Диман Aleksandr Час назад
Для маленьких городов, со своими домами это - ТОП. Даже если заряда на 100 км хватит. Вопрос в другом. Если бы он у нас стоил 1 млн. Брали бы многие. Но он будет стоить не меньше 2 млн а то и 2.5 млн - в таком случае нафиг не нужен.
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