Роскошный рестмод Chevrolet El Camino 1959 года выставили на продажу

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Chevrolet начала производство культовой модели El Camino в 1959 году. Один из первых экземпляров пикапа, собранный в этом же году, превратили в роскошный рестомод и выставили на продажу. Автомобиль отличается кастомным мотором, доработанной подвеской и некоторыми новыми деталями в интерьере, призванными повысить комфорт.
Продавцы утверждают, что прежде чем оснащать винтажный пикап современными девайсами, его тщательно отреставрировали. Кузов выкрасили в глубокий чёрный цвет с красными акцентами, перекликающимися с оформлением интерьера, отделанного кожей. Грузовую платформу выстелили деревянными накладками в сочетании с металлическими вставками.
В салоне появились некоторые современные удобства. El Camino укомплектовали климатической установкой и подогревами сидений, окна получили электростеклоподъёмники, а рулевой механизм — регулировки и гидроусилитель. При этом никаких медиасистем в описании рестомода не упоминается.
Под капотом El Camino размещён V8 объёмом около 5.7 литра в сочетании с автоматической коробкой передач. Пикапы первого поколения оснащались схожими двигателями штатно, но тут силовой агрегат далеко не стандартный. Это восьмёрка ZZ4 из каталога Chevrolet Performance, карбюратор Holley на которой сменили системой электронного впрыска от компании FiTech. Заводской ZZ4 выдаёт около 355 сил и 549 Нм, но в El Camino мотор явно мощнее.
На машине появились дисковые тормоза с усилителем, а также оригинальные колёсные диски на 18 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Судя по фото, El Camino может располагать и пневмоэлементами.
В салоне появились некоторые современные удобства. El Camino укомплектовали климатической установкой и подогревами сидений, окна получили электростеклоподъёмники, а рулевой механизм — регулировки и гидроусилитель. При этом никаких медиасистем в описании рестомода не упоминается.
Под капотом El Camino размещён V8 объёмом около 5.7 литра в сочетании с автоматической коробкой передач. Пикапы первого поколения оснащались схожими двигателями штатно, но тут силовой агрегат далеко не стандартный. Это восьмёрка ZZ4 из каталога Chevrolet Performance, карбюратор Holley на которой сменили системой электронного впрыска от компании FiTech. Заводской ZZ4 выдаёт около 355 сил и 549 Нм, но в El Camino мотор явно мощнее.
На машине появились дисковые тормоза с усилителем, а также оригинальные колёсные диски на 18 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Судя по фото, El Camino может располагать и пневмоэлементами.
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