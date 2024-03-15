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Роскошный рестмод Chevrolet El Camino 1959 года выставили на продажу

Роскошный рестмод Chevrolet El Camino 1959 года выставили на продажу

Автор:
15 марта 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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Chevrolet начала производство культовой модели El Camino в 1959 году. Один из первых экземпляров пикапа, собранный в этом же году, превратили в роскошный рестомод и выставили на продажу. Автомобиль отличается кастомным мотором, доработанной подвеской и некоторыми новыми деталями в интерьере, призванными повысить комфорт.
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Метки: Chevrolet   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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