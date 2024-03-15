103-летнюю итальянку лишили автомобиля за лихачество на дороге

Водительницей оказалась Джузеппина Молинари 1920 года рождения. Она привлекла внимание полицейских тем, что на высокой скорости неоднократно проезжала по одним и тем же улицам. При себе у женщины были просроченные на два года водительские права. Также у пенсионерки не оказалось с собой страховки на машину. В итоге автомобиль задержали и увезли на эвакуаторе. Пенсионерку же отвезли домой. По ее словам, она собиралась приехать в гости к друзьям.



Отмечается, что Молинари может оказаться самым возрастым нарушителем ПДД в истории Италии.



Полицейские навсегда изъяли у женщины водительское удостоверение, чтобы полностью предотвратить возможность повторных нарушений. Теперь пенсионерка планирует приобрести мопед, чтобы продолжить свои поездки.