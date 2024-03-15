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103-летнюю итальянку лишили автомобиля за лихачество на дороге

103-летнюю итальянку лишили автомобиля за лихачество на дороге

Автор:
15 марта 2024 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Италия   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   пенсионер   штраф   
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В Италии полиция остановила 103-летнюю женщину, которая на своем авто неоднократно рассекала ночью одни и те же улицы.

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Метки: Автовсячина   Италия   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   пенсионер   штраф   
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3  комментария
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39k
АнтонПолднев Час назад
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11k
Garpia121 Минуту назад
С некоторого возраста надо совсем права отбирать. Зрение не то, реакция не та, здоровье тоже. Хорошо еще если только сам, а не соберет окружающих участников движения.
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Отвратительный Мужик Час назад
В 75 должны права отнимать .
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