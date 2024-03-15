103-летнюю итальянку лишили автомобиля за лихачество на дороге

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В Италии полиция остановила 103-летнюю женщину, которая на своем авто неоднократно рассекала ночью одни и те же улицы.
Водительницей оказалась Джузеппина Молинари 1920 года рождения. Она привлекла внимание полицейских тем, что на высокой скорости неоднократно проезжала по одним и тем же улицам. При себе у женщины были просроченные на два года водительские права. Также у пенсионерки не оказалось с собой страховки на машину. В итоге автомобиль задержали и увезли на эвакуаторе. Пенсионерку же отвезли домой. По ее словам, она собиралась приехать в гости к друзьям.
Отмечается, что Молинари может оказаться самым возрастым нарушителем ПДД в истории Италии.
Полицейские навсегда изъяли у женщины водительское удостоверение, чтобы полностью предотвратить возможность повторных нарушений. Теперь пенсионерка планирует приобрести мопед, чтобы продолжить свои поездки.
Отмечается, что Молинари может оказаться самым возрастым нарушителем ПДД в истории Италии.
Полицейские навсегда изъяли у женщины водительское удостоверение, чтобы полностью предотвратить возможность повторных нарушений. Теперь пенсионерка планирует приобрести мопед, чтобы продолжить свои поездки.
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