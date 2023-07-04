Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться

По его словам одного из дрифтеров - он действительно запускал свой автомобиль в управляемый занос, но делал это в совершенно пустой промышленной зоне. Заезд кто-то снял на телефон и опубликовал в соцсетях, ролик попался на глаза полиции, и автомобиль конфисковали.



Машину увезли прямо от дома её владельца, когда тот был на работе. Дрифтер-любитель не успел не только забрать из автомобиля личные вещи, но и нанять адвоката для защиты своих прав до того, как дрифткар был уничтожен.



Сейчас незадачливый автомобилист копит деньги на оплату будущего судебного процесса, в рамках которого собирается доказать, что отправка машины под пресс была слишком жестоким наказанием. Правда, первое заседание состоится только в январе 2024 года.



Французские законы предусматривают уничтожение авто за опасное вождение с 2018 года, когда местная полиция зафиксировала резкий рост подобных инцидентов. Сейчас уличные гонщики (особенно при наличии отягчающих обстоятельств наподобие нетрезвого состояния) рискуют попасть на три года за решётку, получить штраф до 75 000 евро и лишиться автомобиля. При этом в Министерстве внутренних дел Франции уже обдумывают дальнейшее ужесточение мер против любителей подрифтовать в общественных местах.