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Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться

Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться

Автор:
04 июля 2023 14:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   франция   штраф   
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Французские законы предусматривают суровое наказание за нарушение правил дорожного движения. В данном случае под пресс законодательной системы попали два автомобиля BMW - E36 и E46. Их владельцев обвинили в том, что они устроили дрифт на дорогах общего пользования. При этом один из бывших обладателей BMW утверждает, что ему даже не дали возможности выступить в свою защиту.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   франция   штраф   
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21  комментарий
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
При этом в Министерстве внутренних дел Франции уже обдумывают дальнейшее ужесточение мер против любителей подрифтовать в общественных местах.

Будут прессовать с водилами внутри
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1k
Igor Grishaev Минуту назад
Ну чо, чем меньше парусность авто, тем легче дрифт.
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4k
Vlamir 18 минут назад
Хорошее компактное решение!
Если еще в машину мародеров поплотнее накласть, а уже потом - под пресс!
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5k
Слава 20 минут назад
Как-то это с перебором.
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7k
Maximvs 24 минуты назад
То есть, один суд за считанные минуты принял решение об уничтожении объекта частной собственности, а другой только через полгода? Без акта осмотра, без описи имущества, без адвоката и уведомления нарушителя... Я уж молчу, про экспертизу, которая установит соответствие автомобиля с тем, которое на видео... Это называется правовое государство???
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2k
013 в Тентуре Полчаса назад
Какой смысл уничтожать авто? Не проще его в ведомство какое-нибудь передать? Варварство это называется - не иначе.
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11
qwertykey 013 в Тентуре 22 минуты назад
Зачем какому-то ведомству автомобиль для дрифта? Можно, конечно, было пустить на запчасти, но и это под вопросом - надо ли?
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1k
Sumrak58100 39 минут назад
Штрафы должны начисляться в зависимости от рыночной стоимости автомобиля. Исключение могут быть для грузовиков, автобусов и т.д.
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347
iskra Час назад
По моему - просто поприкалывались. Вот как должен пресс работать -
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110k
parallax Час назад
Тюнинг - заниженная бэха, за бесплатно.
Где-то пустил слезу дагестанец.
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19k
Александр 2 часа назад
Те кто копит денежку на такой тюнинг и сам его делает, тех и тут нормально штрафуют, а вот кто устраивает гонки на дорогущих машинах, те плевать хотели на закон.
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845k
А.Берестенко 2 часа назад
Чутка занизили и фсё!
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это они называют "уничтожить" автомобиль! Ха! Чуть-чуть подшаманить и станет "не битая, не крашеная".
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1k
surgy 2 часа назад
Судя по тому, что сейчас происходит во Франции, не стал бы я брать с них какой-либо пример
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17k
Nikita 2 часа назад
Что-то пресс у них слабенький какой-то....
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13k
Ivan 2 часа назад
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