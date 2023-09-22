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Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров

Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров

Автор:
22 сентября 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   ремень безопасности   штраф   
984
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Столичный дептранс в официальном телеграм-канале заявил, что при помощи нейросети дорожные камеры в автоматическом режиме начали выписывать штрафы за непристёгнутых пассажиров. Первый штраф за данное нарушение уже выписан.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   ремень безопасности   штраф   
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21  комментарий
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34k
albedo 40 минут назад
В детстве испытал своей головой (как пассажир) еще на Москвиче 2140 какая сила удара о лобовое стекло при столкновении всего на 30 км/час.
После всегда пристегиваюсь.
Другим желаю учиться на чужом опыте, а не на своем.
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4k
Дмитрий 2 минуты назад
Реально есть долбоящеры думающие что эти штрафы ради БЕЗОПАСНОСТИ? "Казне нужно больше золота", война дело дорогое, а ваши жизни для гос-ва не стоят и гроша ломанного, надо будет завтра всех на СВО отправят защищать интересы партии...
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12k
Сергей 8 минут назад
Я пристёгиваюсь ремнём обязательно! Не для гайцов, а для себя.
Но, только на трассе!
В городе, нет. Больше крадёшься чем едешь...
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22k
Mike Miller 20 минут назад
А я бы за это не штрафовал. Только в случае с несовершеннолетними. Пусть идиоты выпиливаются, как им это угодно.
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269
А П Полчаса назад
А как быть, если в черной одежде сидишь?
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15k
Kostick Час назад
как по мне, использование ремня исключительно дело личное. в городских пробках, при средней скорости до 20 км/ч, толку ноль. на трассе только в нормальном авто. смысл пристёгиваться в тазиках, где выжить при серьезном ударе ноль целых, хрен десятых.
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
вопрос: нахйя?
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