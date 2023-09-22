Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров

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Столичный дептранс в официальном телеграм-канале заявил, что при помощи нейросети дорожные камеры в автоматическом режиме начали выписывать штрафы за непристёгнутых пассажиров. Первый штраф за данное нарушение уже выписан.
Фиксировать непристёгнутого пассажира на переднем сиденье будут 206 камер. Дептранс уточняет, что в столице уже функционирует около 500 комплексов, которые способны распознавать отсутствие ремня безопасности на водителе.
Штраф за зафиксированное камерой нарушение будет направляться собственнику транспортного средства и составит 1000 рублей.
Глава дептранса Максим Ликсутов заявил, что каждый выявленный автоматикой случай с признаками нарушения будет дополнительно рассматриваться сотрудником ЦОДД, а все сомнения планируется трактовать в пользу автомобилистов.
Штраф за зафиксированное камерой нарушение будет направляться собственнику транспортного средства и составит 1000 рублей.
Глава дептранса Максим Ликсутов заявил, что каждый выявленный автоматикой случай с признаками нарушения будет дополнительно рассматриваться сотрудником ЦОДД, а все сомнения планируется трактовать в пользу автомобилистов.
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