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Минтранс РФ определил, кто будет нести ответственность в авариях с беспилотными автомобилями

Минтранс РФ определил, кто будет нести ответственность в авариях с беспилотными автомобилями

Автор:
07 февраля 2024 12:01
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Минтранс   ПДД   авто   автомир   автомобили   автопилот   закон   машина   
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Законодателям стран с развитым автомобильным рынком рано или поздно предстоит сделать выбор в вопросе возложения вины в ДТП с участием беспилотных автомобилей, и Минтранс РФ уже подготовил законопроект, который описывает правила их эксплуатации на дорогах общего пользования в России, а также распределяет ответственность за ущерб, причинённый в результате аварий с их участием. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

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Метки: Автовсячина   Минтранс   ПДД   авто   автомир   автомобили   автопилот   закон   машина   
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10  комментариев
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9k
Pravednik84 5 часов назад
Пока автопилоты не научатся "пропускать через одного", "видеть" скрытую под снегом разметку, благодарить и нарушать правила для избегания ДТП, до тех пор их нельзя выпускать в автономное путешествие на дороги общего пользования
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4k
Макс Час назад
Меня в автошколе учили, что за автомобиль отвечает водилО (потому что это существо бесполое). Все эти плюшки - это для комфорта и удобства. Но ответственность за действия автомобиля несёт только водитель. Вот есть у авто система экстренной остановки. И вдруг, она не сработала и сбит пешеход. Кто виноват? Производитель? Или водятел, который в глаза долбился?
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15k
Vital Idol Час назад
ждём первого случая когда автопилофура убьёт людей и "СкайНет" выйдет из-под контроля! как, вообще, средство ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, можно доверять автопилоту, а если террористы влезут/хакнут?! а бензин с кислотой, тоже, автопилоты перевозить будут?!
так они и до самолётов гражданских перевозок доберутся....
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8k
perekrestok 2 часа назад
Опять занимаются внедрением ненужных западных способов потратить деньги. У нас по дороге несколько лет ездят машины Яндекса но с водителями. Так оборудованы, что реально зарплата водителя будет перекрываться затратами в несколько раз. Все равно заправляться будет только с водителем - человеком.
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14k
Minos 5 часов назад
Нах оно надо? Столько геммора и для чего? Эта тема интересна только для бизнеса: такси, грузоперевозки, доставки. Для частого использования я не могу придумать оправдание использования беспилотного авто.
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7k
Roman 5 часов назад
С пилотируемыми автомобилями несправедливость.
Надо тоже если пилота не определили, валить ответственность на владельца. Хотя бы материальную.
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