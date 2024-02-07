Минтранс РФ определил, кто будет нести ответственность в авариях с беспилотными автомобилями

Издание «Коммерсантъ» напоминает, что с 2018 года беспилотные легковые и грузовые автомобили тестируются на выделенных участках дорог рядом российских разработчиков («Яндекс», «Сберавтотех», КамАЗ и «Магнит»), но за рулём обязательно находится страхующий водитель. Первые тесты показали, что применение автопилота позволяет снизить аварийность на 90 %, а затраты на грузоперевозки — на 30 % за счёт отказа от оплаты труда водителя и выбора более оптимального режима движения с точки зрения экономии топлива.



Российские власти, по данным источника, принципиальное согласие о допуске беспилотных транспортных средств на дороги выразили в 2021 году, но для реализации этого плана нужен отдельный закон, проект которого сейчас прорабатывается Минтрансом РФ во взаимодействии с экспертными группами. Этот законопроект носит наименование «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», в первых двух редакциях он был представлен ещё в 2021 и 2022 годах, но в дальнейшем был отправлен на доработку. Текущий план предусматривает принятие закона к 1 сентября следующего года, и после этой даты беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования в РФ формально можно будет эксплуатировать на регулярной основе.



В текущей редакции законопроект предусматривает наличие на борту беспилотных транспортных средств систем, позволяющих «регистрировать события» с её участием и дистанционно переводить машину в «состояние минимального риска». Подразумевается, что в случае отказа автопилота транспортное средство должно иметь возможность остановиться в безопасном месте, где пассажиры смогут его покинуть без угрозы для своей жизни. Беспилотники будут допущены только на те трассы, которые имеют «цифровой двойник» — помимо подробной карты, он подразумевает систему телеметрии, позволяющую отслеживать не только погодные условия, но и данные о ДТП и заторах, которые беспилотный автомобиль сможет принимать в масштабе реального времени. У трассы М-11 такой двойник уже есть, на его создание было потрачено 300 млн рублей.