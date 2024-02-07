Минтранс РФ определил, кто будет нести ответственность в авариях с беспилотными автомобилями

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Законодателям стран с развитым автомобильным рынком рано или поздно предстоит сделать выбор в вопросе возложения вины в ДТП с участием беспилотных автомобилей, и Минтранс РФ уже подготовил законопроект, который описывает правила их эксплуатации на дорогах общего пользования в России, а также распределяет ответственность за ущерб, причинённый в результате аварий с их участием. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
Издание «Коммерсантъ» напоминает, что с 2018 года беспилотные легковые и грузовые автомобили тестируются на выделенных участках дорог рядом российских разработчиков («Яндекс», «Сберавтотех», КамАЗ и «Магнит»), но за рулём обязательно находится страхующий водитель. Первые тесты показали, что применение автопилота позволяет снизить аварийность на 90 %, а затраты на грузоперевозки — на 30 % за счёт отказа от оплаты труда водителя и выбора более оптимального режима движения с точки зрения экономии топлива.
Российские власти, по данным источника, принципиальное согласие о допуске беспилотных транспортных средств на дороги выразили в 2021 году, но для реализации этого плана нужен отдельный закон, проект которого сейчас прорабатывается Минтрансом РФ во взаимодействии с экспертными группами. Этот законопроект носит наименование «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», в первых двух редакциях он был представлен ещё в 2021 и 2022 годах, но в дальнейшем был отправлен на доработку. Текущий план предусматривает принятие закона к 1 сентября следующего года, и после этой даты беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования в РФ формально можно будет эксплуатировать на регулярной основе.
В текущей редакции законопроект предусматривает наличие на борту беспилотных транспортных средств систем, позволяющих «регистрировать события» с её участием и дистанционно переводить машину в «состояние минимального риска». Подразумевается, что в случае отказа автопилота транспортное средство должно иметь возможность остановиться в безопасном месте, где пассажиры смогут его покинуть без угрозы для своей жизни. Беспилотники будут допущены только на те трассы, которые имеют «цифровой двойник» — помимо подробной карты, он подразумевает систему телеметрии, позволяющую отслеживать не только погодные условия, но и данные о ДТП и заторах, которые беспилотный автомобиль сможет принимать в масштабе реального времени. У трассы М-11 такой двойник уже есть, на его создание было потрачено 300 млн рублей.
Российские власти, по данным источника, принципиальное согласие о допуске беспилотных транспортных средств на дороги выразили в 2021 году, но для реализации этого плана нужен отдельный закон, проект которого сейчас прорабатывается Минтрансом РФ во взаимодействии с экспертными группами. Этот законопроект носит наименование «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», в первых двух редакциях он был представлен ещё в 2021 и 2022 годах, но в дальнейшем был отправлен на доработку. Текущий план предусматривает принятие закона к 1 сентября следующего года, и после этой даты беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования в РФ формально можно будет эксплуатировать на регулярной основе.
В текущей редакции законопроект предусматривает наличие на борту беспилотных транспортных средств систем, позволяющих «регистрировать события» с её участием и дистанционно переводить машину в «состояние минимального риска». Подразумевается, что в случае отказа автопилота транспортное средство должно иметь возможность остановиться в безопасном месте, где пассажиры смогут его покинуть без угрозы для своей жизни. Беспилотники будут допущены только на те трассы, которые имеют «цифровой двойник» — помимо подробной карты, он подразумевает систему телеметрии, позволяющую отслеживать не только погодные условия, но и данные о ДТП и заторах, которые беспилотный автомобиль сможет принимать в масштабе реального времени. У трассы М-11 такой двойник уже есть, на его создание было потрачено 300 млн рублей.
Законопроектом запрещается эксплуатация беспилотной машины, если на неё не установлены последние обновления ПО. По сути, от наличия свежего софта будет зависеть не только допуск беспилотника на дороги общего пользования, но и степень вины автовладельца в ДТП с его участием. Вообще, основная часть ответственности по умолчанию возлагается на собственника транспортного средства.
Автопроизводитель будет отвечать за дефекты в конструкции, которые могли привести к ДТП, а дилер отвечать за ненадлежащее техническое обслуживание. Наконец, если беспилотник предусматривает функцию удалённого управления силами диспетчера, то при определённых условиях ответственность может быть переложена на такого специалиста.
К оформлению ДТП с участием беспилотников обязательно должны будут привлекаться сотрудники ГИБДД. При возмещении ущерба страховщик наделяется правом запрашивать у владельца транспортного средства данные с «бортового регистратора», собственник обязан их предоставлять по таким запросам. Именно страховщики смогут предъявить регрессный иск к собственнику беспилотника, если будет выяснено, что к моменту ДТП машина не использовала самую новую версию управляющего ПО из доступных.
Эксперты считают, что в законопроект необходимо включить и положения, описывающие особенности эксплуатации коммунальной техники с высокой степенью автоматизации на придомовых территориях и в парковых зонах. Некоторые из участников процесса обсуждения обеспокоены тем, что созданы перекосы в сфере определения ответственных за возмещение ущерба при ДТП. Те же дилеры могут принуждать автовладельцев чаще проходить ТО, чтобы обезопасить себя от возможных исков, причём шантажировать собственников беспилотников они смогут отключением автопилота дистанционным образом. Рабочая группа будет обсуждать текущую редакцию законопроекта на этой неделе, после чего он может быть отправлен в правительство РФ, а после этого — в Госдуму. Принять закон в окончательной редакции планируется к 1 сентября 2025 года.
Автопроизводитель будет отвечать за дефекты в конструкции, которые могли привести к ДТП, а дилер отвечать за ненадлежащее техническое обслуживание. Наконец, если беспилотник предусматривает функцию удалённого управления силами диспетчера, то при определённых условиях ответственность может быть переложена на такого специалиста.
К оформлению ДТП с участием беспилотников обязательно должны будут привлекаться сотрудники ГИБДД. При возмещении ущерба страховщик наделяется правом запрашивать у владельца транспортного средства данные с «бортового регистратора», собственник обязан их предоставлять по таким запросам. Именно страховщики смогут предъявить регрессный иск к собственнику беспилотника, если будет выяснено, что к моменту ДТП машина не использовала самую новую версию управляющего ПО из доступных.
Эксперты считают, что в законопроект необходимо включить и положения, описывающие особенности эксплуатации коммунальной техники с высокой степенью автоматизации на придомовых территориях и в парковых зонах. Некоторые из участников процесса обсуждения обеспокоены тем, что созданы перекосы в сфере определения ответственных за возмещение ущерба при ДТП. Те же дилеры могут принуждать автовладельцев чаще проходить ТО, чтобы обезопасить себя от возможных исков, причём шантажировать собственников беспилотников они смогут отключением автопилота дистанционным образом. Рабочая группа будет обсуждать текущую редакцию законопроекта на этой неделе, после чего он может быть отправлен в правительство РФ, а после этого — в Госдуму. Принять закон в окончательной редакции планируется к 1 сентября 2025 года.
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так они и до самолётов гражданских перевозок доберутся....
Надо тоже если пилота не определили, валить ответственность на владельца. Хотя бы материальную.