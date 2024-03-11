Самые нужные опции в автомобиле по мнению женщин

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Автостат провёл исследование и выяснил, какие установленные в автомобиле системы и опции женщины считают самыми необходимыми.
Оказалось, что самой важной опцией женщины считают систему помощи при парковке, так как она облегчает процесс парковки и уменьшает риск повреждения автомобиля.
Функция удержания полосы движения также пользуется популярностью среди женщин, так как она помогает сохранять правильную траекторию движения и предупреждает о возможной опасности съезда с дороги.
Адаптивный круиз-контроль и системы распознавания дорожных знаков также оказались востребованными среди женщин. Адаптивный круиз-контроль позволяет поддерживать безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, а системы распознавания дорожных знаков помогают учитывать ограничения скорости и другие правила дорожного движения.
Наконец, датчик усталости оказался на последнем месте среди перечисленных систем, но все равно получил определенное количество голосов. Данный датчик помогает определить уровень усталости водителя и предупредить о возможности снижения его реакции на дороге.
Исследование показало, что дополнительные системы помощи водителю находятся в центре внимания женщин и вносят значительный вклад в повышение безопасности и комфорта во время вождения.
Функция удержания полосы движения также пользуется популярностью среди женщин, так как она помогает сохранять правильную траекторию движения и предупреждает о возможной опасности съезда с дороги.
Адаптивный круиз-контроль и системы распознавания дорожных знаков также оказались востребованными среди женщин. Адаптивный круиз-контроль позволяет поддерживать безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, а системы распознавания дорожных знаков помогают учитывать ограничения скорости и другие правила дорожного движения.
Наконец, датчик усталости оказался на последнем месте среди перечисленных систем, но все равно получил определенное количество голосов. Данный датчик помогает определить уровень усталости водителя и предупредить о возможности снижения его реакции на дороге.
Исследование показало, что дополнительные системы помощи водителю находятся в центре внимания женщин и вносят значительный вклад в повышение безопасности и комфорта во время вождения.
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Подогрев сидений и руля - это важно (если авто часто стоит на улице) - руки слишком замерзают в морозы.
Разные системы обогрева стекол, Возможно автопрогрев авто (с брелка) (особенно если есть дети - это удобно не сажать их в ледяное детское кресло)
Система легкого открытия и закрытия машины (бесконтактное например) (когда с сумками или детьми - это удобно)
Изоификс для детского кресла - тоже конечно да.
Автоматическая коробка - только (это намного комфортнее особенно в пробках)
Держатели для телефонов (навигатора)
А нужно:
Климат - контроль.
Рейлинги на крышу.
Аэрбэги везде, где можно.
Подогрев всего (задние сиденья, руль, переднее стекло).
АКПП (уже староват для мешалки)
Парктроники, плюс задняя камера.
Складывающиеся автоматически зеркала.
Видеорегистратор интегрированный в салонное зеркало, чтобы не мешался.
Вроде всё.
И:
Полный привод с принудительной блокировкой межосевого дифа + понижайка
(но это скорее не опция, а требование к авто).
Каких опций мне не хватало?
На 2102 не хватало благодарилки (аварийки) и музыки (простенькую музыку поставил).
На иномарке не хватало пепельницы, правда я там не курил - не моя машина, одолжили на неделю. Опциями не пользовался (да я их и не знал).
На восьмёрке не хватало музыки (опять же простенькую поставил).
А что мне нужно? помощь парковки нафиг не нужна - из МОИХ машин был прекрасный обзор во все стороны, да и я габариты чувствовал.
Функция удержания полосы - я не красил губы в пути, зачем мне то, что следит за дорогой?
Системы распознавания дорожных знаков МНЕ очень не хватало для других - тут ограничение 90, пустая дорога, фигли ты, дебил, 50 едешь? Сам я к ограничениям скорости относился пофигистично, но тех, кто соблюдает - уважал.
Адаптивный круиз-контроль - я далеко, далее 3х часов, почти не ездил. За 3 часа нога не отвалится.
Датчик усталости - вещь. Сказал тебе что ты устал - паркуйся и спи прямо на дороге. Ну устал, какой у тебя дальше выбор? Пешком оставшиеся 100500 километров топать? Открою секрет - пешая прогулка на 100500км не прибавит бодрости.
Вот датчик сна с паровозным гудком был бы полезен.