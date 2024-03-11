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Самые нужные опции в автомобиле по мнению женщин

Самые нужные опции в автомобиле по мнению женщин

Автор:
11 марта 2024 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Женщина за рулём   авто   автомир   автомобили   автостат   машина   
2771
1
Автостат провёл исследование и выяснил, какие установленные в автомобиле системы и опции женщины считают самыми необходимыми.

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Метки: Автовсячина   Женщина за рулём   авто   автомир   автомобили   автостат   машина   
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149
Dima Час назад
проекция поворотников на лобовом стекле !
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36k
БамбарбияКиргуду Полминуты назад
Ссылка youtu.be
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11k
АСИСЯЙ 2 минуты назад
МОЗГИ !!!!!
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893
ssl 5 минут назад
Система парковки не нужна - нормально все это у женщин, парктроников достаточно.
Подогрев сидений и руля - это важно (если авто часто стоит на улице) - руки слишком замерзают в морозы.
Разные системы обогрева стекол, Возможно автопрогрев авто (с брелка) (особенно если есть дети - это удобно не сажать их в ледяное детское кресло)
Система легкого открытия и закрытия машины (бесконтактное например) (когда с сумками или детьми - это удобно)
Изоификс для детского кресла - тоже конечно да.
Автоматическая коробка - только (это намного комфортнее особенно в пробках)
Держатели для телефонов (навигатора)
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872
adssaf afasffdsga 18 минут назад
Круиз-контроль вообще от людей для людей - когда надо далеко и долго ехать просто невероятно нужная штука. Тысячу километров в одну сторону едешь, педаль эту несчастную давишь - задолбаешься. Круиз-контроль поставил - и без напряга весь день едешь. На треть больше за день с ним проезжаю и даже не в состоянии овоща остаюсь.
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24k
Тигран Саркисян 21 минуту назад
Добавлю , принудительно МОЗГИ добавить , и отобрать всякие там косметички и телефоны в принудительном порядке.
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50k
Максим Т. 23 минуты назад
Короче, в двух словах - персональный водитель.
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Ясненько, понятненько, но нам это всё нафиг не нужненько.
А нужно:
Климат - контроль.
Рейлинги на крышу.
Аэрбэги везде, где можно.
Подогрев всего (задние сиденья, руль, переднее стекло).
АКПП (уже староват для мешалки)
Парктроники, плюс задняя камера.
Складывающиеся автоматически зеркала.
Видеорегистратор интегрированный в салонное зеркало, чтобы не мешался.
Вроде всё.
И:
Полный привод с принудительной блокировкой межосевого дифа + понижайка
(но это скорее не опция, а требование к авто).
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110
Евгений Бобр Полчаса назад
Камера днища и неба?
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3k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
очень нужная функция для дам за рулем

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39k
Dobry vojak Svejk 40 минут назад
Отсутствие педали сцепления - самая хорошая опция. Всё остальное от лукавого )))
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1k
bigkoss 40 минут назад
Зеркало в козырьке!
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9k
Pravednik84 42 минуты назад
Первой моей машиной была ВАЗ-2102, немного поездил на неплохой иномарке (меньше недели), и закончил на ВАЗ-2108.
Каких опций мне не хватало?
На 2102 не хватало благодарилки (аварийки) и музыки (простенькую музыку поставил).
На иномарке не хватало пепельницы, правда я там не курил - не моя машина, одолжили на неделю. Опциями не пользовался (да я их и не знал).
На восьмёрке не хватало музыки (опять же простенькую поставил).
А что мне нужно? помощь парковки нафиг не нужна - из МОИХ машин был прекрасный обзор во все стороны, да и я габариты чувствовал.
Функция удержания полосы - я не красил губы в пути, зачем мне то, что следит за дорогой?
Системы распознавания дорожных знаков МНЕ очень не хватало для других - тут ограничение 90, пустая дорога, фигли ты, дебил, 50 едешь? Сам я к ограничениям скорости относился пофигистично, но тех, кто соблюдает - уважал.
Адаптивный круиз-контроль - я далеко, далее 3х часов, почти не ездил. За 3 часа нога не отвалится.
Датчик усталости - вещь. Сказал тебе что ты устал - паркуйся и спи прямо на дороге. Ну устал, какой у тебя дальше выбор? Пешком оставшиеся 100500 километров топать? Открою секрет - пешая прогулка на 100500км не прибавит бодрости.
Вот датчик сна с паровозным гудком был бы полезен.
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1k
paranoik_ 46 минут назад
в студенческие годы была подруга, которой в машине нужны была только музыка и достаточная высота потолка, чтобы каблуками его не задевать.
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17k
Совранский 48 минут назад
Оказалось, что самой важной опцией женщины считают систему помощи при парковке (С)
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11k
hairov 48 минут назад
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Надпись Право-Лево на рулевом колесе
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6k
Babangdida Час назад
Дистанцию и полосу вообще нельзя ставить девушкам! С ними они вообще нос от телефона не могут оторвать. В замен можно поставить это:

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4k
Максим Макашев Час назад
Самая важная опция - это наличие мозгов в "прокладке" между рулём и сидением
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35k
Юр21 Час назад
Ещё нужен подсказчик который будет постоянно напоминать о наличии этих функций и их смысле.
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9k
Владимир Час назад
Им бы систему запрета пользоваться смартфоном за рулем.
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