Очень редкий суперкар Lamborghini выставят на аукцион

848
8
На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в этом месяце в Дубае, будет выставлен на торги Lamborghini Centenario. Это один из двадцати когда-либо собранных суперкаров в кузове купе. Кроме того, автомобиль отличается мизерным пробегом 112 километров. По совокупности факторов аукционисты рассчитывают продать Centenario за сумму от 2 до 2,5 миллиона долларов.
Lamborghini представила Centenario в 2016 году как дань уважения основателю марки и своего рода способ отпраздновать 100-летний юбилей Ферруччо Ламборгини. Базируется суперкар на монококе Aventador, хотя сильно отличается от донорской модели.
Для Centenario разработали новый дизайн карбонового кузова с отсылками к трековым болидам. Суперкар стал первым Lamborghini, на котором применили управляемые задние колёса. Наконец, лимитированное купе оснастили собственной версией 6,5-литрового V12, развивавшей 770 л.с. Centenario способен ускориться до 100 км/ч за три секунды при максималке более 350 км/ч.
Экземпляр с матово-чёрным кузовом, который выставят на аукцион, собрали в 2017 году. Утверждается, что у суперкара всё это время был только один владелец, а зафиксированные на одометре километры пройдены в ходе предпродажных испытаний. Таким образом, обладатель редкого суперкара практически не использовал его по назначению.
У Centenario имеется и модификация с открытым кузовом — таких тоже сделали всего 20, и суперродстеры также изредка появляются на открытых торгах. К примеру, в январе продавался экземпляр с пробегом 71 километр — ставки достигли 3,2 миллиона евро.
Для Centenario разработали новый дизайн карбонового кузова с отсылками к трековым болидам. Суперкар стал первым Lamborghini, на котором применили управляемые задние колёса. Наконец, лимитированное купе оснастили собственной версией 6,5-литрового V12, развивавшей 770 л.с. Centenario способен ускориться до 100 км/ч за три секунды при максималке более 350 км/ч.
Экземпляр с матово-чёрным кузовом, который выставят на аукцион, собрали в 2017 году. Утверждается, что у суперкара всё это время был только один владелец, а зафиксированные на одометре километры пройдены в ходе предпродажных испытаний. Таким образом, обладатель редкого суперкара практически не использовал его по назначению.
У Centenario имеется и модификация с открытым кузовом — таких тоже сделали всего 20, и суперродстеры также изредка появляются на открытых торгах. К примеру, в январе продавался экземпляр с пробегом 71 километр — ставки достигли 3,2 миллиона евро.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Почти все тульские машины Haval получат российские моторы
- Проект экстравагантного электроседана Mecha Dragon получил вторую жизнь
- Эту Ferrari 250 GT 1960 года оценили в 1,3 миллиона долларов
- Рестмод Mustang Shelby G500CR оценили в 625 000 $
- Rolls-Royce показал эксклюзивный родстер за 2,75 миллиарда рублей
Новости партнёров
реклама