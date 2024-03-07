Очень редкий суперкар Lamborghini выставят на аукцион

Lamborghini представила Centenario в 2016 году как дань уважения основателю марки и своего рода способ отпраздновать 100-летний юбилей Ферруччо Ламборгини. Базируется суперкар на монококе Aventador, хотя сильно отличается от донорской модели.



Для Centenario разработали новый дизайн карбонового кузова с отсылками к трековым болидам. Суперкар стал первым Lamborghini, на котором применили управляемые задние колёса. Наконец, лимитированное купе оснастили собственной версией 6,5-литрового V12, развивавшей 770 л.с. Centenario способен ускориться до 100 км/ч за три секунды при максималке более 350 км/ч.



Экземпляр с матово-чёрным кузовом, который выставят на аукцион, собрали в 2017 году. Утверждается, что у суперкара всё это время был только один владелец, а зафиксированные на одометре километры пройдены в ходе предпродажных испытаний. Таким образом, обладатель редкого суперкара практически не использовал его по назначению.



У Centenario имеется и модификация с открытым кузовом — таких тоже сделали всего 20, и суперродстеры также изредка появляются на открытых торгах. К примеру, в январе продавался экземпляр с пробегом 71 километр — ставки достигли 3,2 миллиона евро.