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Очень редкий суперкар Lamborghini выставят на аукцион

Очень редкий суперкар Lamborghini выставят на аукцион

Автор:
07 марта 2024 15:20
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в этом месяце в Дубае, будет выставлен на торги Lamborghini Centenario. Это один из двадцати когда-либо собранных суперкаров в кузове купе. Кроме того, автомобиль отличается мизерным пробегом 112 километров. По совокупности факторов аукционисты рассчитывают продать Centenario за сумму от 2 до 2,5 миллиона долларов.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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1  комментарий
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Трям 38 минут назад
А мне еще говорят, что я мало езжу... всего 32600 за 6 лет.
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