10 самых продаваемых кроссоверов в России

На втором месте по продажам расположился Geely Monjaro — продано 4,8 тыс. машин.



Третье место занимает Lada Niva Travel — 4,2 тыс. проданных автомобилей (+18,7%), а на четвертом месте Niva Legend с 4,1 тыс. авто (+74,6%).



Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max с тиражом 3,8 тыс. экземпляров (рост почти в 4 раза).



Также в топ-10 самых популярных кроссоверов по итогам февраля вошли:

Chery Tiggo 4 Pro (2,8 тыс. ед., рост в 3,3 раза),

Omoda C5 (2,7 тыс. ед., +47,1%),

Geely Coolray (2,6 тыс. ед., +49%),

Haval M6 (2,5 тыс. ед.),

Changan CS55 Plus (2 тыс. ед.).