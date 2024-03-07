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10 самых продаваемых кроссоверов в России

10 самых продаваемых кроссоверов в России

Автор:
07 марта 2024 12:30
Сообщество : Автомир
Метки: Changan   Chery   Haval   Omoda   Автовсячина   Китай   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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«Автостат» опубликовал данные за феврале 2024 года, где самым популярным кроссовером стал китайский Haval Jolion. За февраль было продано 5 тысяч автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
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Метки: Changan   Chery   Haval   Omoda   Автовсячина   Китай   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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portroy Час назад
А почему нет Дастера, Арканы, Креты? Их же вроде даже собирают в РФ.
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