10 самых продаваемых кроссоверов в России

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«Автостат» опубликовал данные за феврале 2024 года, где самым популярным кроссовером стал китайский Haval Jolion. За февраль было продано 5 тысяч автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
На втором месте по продажам расположился Geely Monjaro — продано 4,8 тыс. машин.
Третье место занимает Lada Niva Travel — 4,2 тыс. проданных автомобилей (+18,7%), а на четвертом месте Niva Legend с 4,1 тыс. авто (+74,6%).
Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max с тиражом 3,8 тыс. экземпляров (рост почти в 4 раза).
Также в топ-10 самых популярных кроссоверов по итогам февраля вошли:
Chery Tiggo 4 Pro (2,8 тыс. ед., рост в 3,3 раза),
Omoda C5 (2,7 тыс. ед., +47,1%),
Geely Coolray (2,6 тыс. ед., +49%),
Haval M6 (2,5 тыс. ед.),
Changan CS55 Plus (2 тыс. ед.).
Третье место занимает Lada Niva Travel — 4,2 тыс. проданных автомобилей (+18,7%), а на четвертом месте Niva Legend с 4,1 тыс. авто (+74,6%).
Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max с тиражом 3,8 тыс. экземпляров (рост почти в 4 раза).
Также в топ-10 самых популярных кроссоверов по итогам февраля вошли:
Chery Tiggo 4 Pro (2,8 тыс. ед., рост в 3,3 раза),
Omoda C5 (2,7 тыс. ед., +47,1%),
Geely Coolray (2,6 тыс. ед., +49%),
Haval M6 (2,5 тыс. ед.),
Changan CS55 Plus (2 тыс. ед.).
Ранее стало известно, что в январе россияне потратили на легковые автомобили 240 миллиардов рублей. Это гораздо меньше показателя за декабрь 2023-го, в котором выручка продавцов составила 352 миллиарда.
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