Rolls-Royce показал эксклюзивный родстер за 2,75 миллиарда рублей

Rolls-Royce Arcadia выглядит чуть более сдержанно, чем другие родстеры из серии Droptail, во многом благодаря тому, что заказчик выбрал для кузова незамысловатый белый цвет. Тем не менее специалисты фирмы нашли способ добавить краске «иллюзию бесконечной глубины» при помощи хлопьев алюминия и стекла.



Салон родстера обильно отделан натуральным деревом — оформление состоит из 233 отдельных элементов. Создатели Arcadia вынуждены были разработать новый способ крепления деревянных частей к карбоновой основе. Утверждается, что в этой области были задействованы технологии Формулы-1. Всего на салон ушло более 8 тысяч часов работы.



Одним из самых примечательных элементов интерьера Arcadia названы встроенные в переднюю панель часы, которые разрабатывали два года и ещё пять месяцев изготавливали. Стрелки часов имеют толщину всего 0.1 миллиметра, а узор, окружающий циферблат, состоит из 119 граней — это отсылка к возрасту бренда Rolls-Royce на момент создания хронографа.



Rolls-Royce Arcadia Droptail укомплектован стандартным для компании двигателем — V12 объёмом 6.75 литра. Работает он с 8-ступенчатым автоматом и развивает порядка 600 сил и 840 Нм. На разгон до 100 км/ч эксклюзивный родстер должен тратить около 5 секунд.