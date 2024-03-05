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Rolls-Royce показал эксклюзивный родстер за 2,75 миллиарда рублей

Rolls-Royce показал эксклюзивный родстер за 2,75 миллиарда рублей

Автор:
05 марта 2024 15:26
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
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Компания Rolls-Royce представила третий по счёту эксклюзивный родстер из очень лимитированной серии Droptail, получивший название Arcadia. Как и предыдущие экземпляры, он отличается оригинальной отделкой кузова и салона с множеством специально разработанных материалов и аксессуаров. По некоторым данным, создание уникального автомобиля обошлось его заказчику в 30 миллионов долларов или 2,75 миллиарда рублей.
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Метки: Rolls Royce   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
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5  комментариев
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Подозрительно дешево стоит.. нее., не буду брать. Да и диски покрашены простой черной, а не черной, цвета пепла красного дерево в тумане под лучами луны и во время пролета кометы через орбиту Марса.
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29k
Макарыч 11 минут назад
30 миллионов рублей = 0.03 миллиарда.
И наоборот 2,75 миллиарда = 2750 миллионов
Автору поста надо в школу математику учить, а не туфтовые посты ляпать.
Поколение ЕГЭ, блин
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61
ГТА Форевер 37 минут назад
Ну всё, начинаю копить..Спасибо за полезную и хорошую новость, многим она полезна.
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−2
Сергей 39 минут назад
да, получилось....
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6k
Кирилл 58 минут назад
То ли дело это! 10 лет мучительных поисков формы и материалов!
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