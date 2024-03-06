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Раритетный Mercedes 1903 года продали за рекордную сумму

Раритетный Mercedes 1903 года продали за рекордную сумму

Автор:
06 марта 2024 16:01
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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Принято считать, что марка Mercedes появилась благодаря Эмилю Еллинеку — французскому энтузиасту зарождающегося автопрома и представителю немецкой компании Daimler Motoren Gesellschaft. Один из первых автомобилей, выпущенных Готтлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом под этим брендом, ушёл с молотка на аукционе Gooding за 12,1 миллиона долларов или 1,1 миллиарда рублей по текущему курсу. Эксперты утверждают, что это рекорд для классических автомобилей.
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Метки: Mercedes   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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2  комментария
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11k
MPEG-8 Час назад
Не хватает радиоприёмника Урал.
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3k
Rom Час назад
12 млн почему рекорд? Были и дороже. Может, рекорд для такой старой? Но тоже спорно.
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Добрый Бабайка

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