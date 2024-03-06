Раритетный Mercedes 1903 года продали за рекордную сумму

Mercedes Simplex 60 HP стал развитием модели Mercedes 35 HP, созданной пионерами автомобилестроения по инициативе Еллинека. Его главным достоинством был новейший двигатель объёмом 9.25 литра, позволявший разгоняться до 130 км/ч. В сочетании с другими разработками он обеспечил этому «мерседесу» международное признание среди состоятельных поклонников самобеглых колясок.



Именно Mercedes Simplex 60 HP закрепил за автомобилями Даймлера и Майбаха славу машин двойного назначения — комфортных экипажей на каждый день, способных одновременно выступать в тяжёлых гонках. В первой половине 1900-х эта модель выиграла огромное количество различных заездов, организованных поклонниками технического прогресса.



Всего Daimler Motoren Gesellschaft построила 102 Simplex с 60-сильным двигателем (имелась ещё 40-сильная версия). Автомобиль, который выставили на аукцион, изначально был собран для британского бизнесмена Альфреда Хармсуорта, считавшегося одним из покровителей зарождающейся отрасли. Этому экземпляру принадлежит, к примеру, рекорд в заезде на милю в Ницце в 1903 году.



После нескольких гонок Хармсуорт заказал для своего «мерседеса» новый роскошный кузов в парижском ателье J. Rothschild et Fils, который автомобиль носит до сих пор. После смерти бизнесмена гран-турер перешёл по наследству к его сыну и далее передавался из поколения в поколение, хотя после Второй мировой более шести десятилетий экспонировался в одном из европейских музеев.



По данным аукционного дома, до наших дней дожило всего пять таких машин, причём одна из них, изначально принадлежавшая Эмилю Еллинеку, хранится в заводской коллекции Mercedes-Benz. Кроме того, утверждается, что этот раритет имеет наиболее тщательно задокументированную историю спортивных успехов. Примечательно, что Mercedes Simplex 60 HP был продан с номерным знаком, выданным ещё первому владельцу, то есть с одной из самых старых регистрационных табличек Великобритании.