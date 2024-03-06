Проект экстравагантного электроседана Mecha Dragon получил вторую жизнь

Появление Mecha Dragon должно изменить позиционирование ориентированной только на женщин марки Ora. Седан сохранит угловатый дизайн прототипа, дебютировавшего уже практически готовым к производству.



Ожидается, что серийную версию Mecha Dragon оснастят двухмоторной силовой установкой на 544 л. с. и 763 Нм, с которой разгон до 100 км/ч у четырёхдверки будет занимать менее 3 секунд. Батарея ёмкостью 115 кВт·ч должна обеспечить запас хода порядка 800 км.



Салон электрокара получит цифровую панель приборов и отдельный сдвоенный экран общей диагональю 27 дюймов. Тем самым доступ к управлению медиаконтентом будет и у переднего пассажира. Обещаны также проекционный дисплей, 16 динамиков Harman Kardon и развитый «автопилот» на базе сразу четырёх лидаров. Кроме того, в оснащение Mecha Dragon войдут матричная оптика, тормоза Brembo и адаптивная подвеска.



Появление новой модели должно помочь продажам марки Ora, которые планомерно сокращаются на фоне роста популярности бензиновых моделей концерна Great Wall. Однако эксперты локального рынка опасаются, что Mecha Dragon окажется слишком дорогим для высококонкурентного рынка и тем самым изначально окажется на менее выигрышных позициях, чем, к примеру, Zeekr 001.