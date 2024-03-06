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Проект экстравагантного электроседана Mecha Dragon получил вторую жизнь

Проект экстравагантного электроседана Mecha Dragon получил вторую жизнь

Автор:
06 марта 2024 12:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   электромобиль   
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Экзотический седан Mecha Dragon с дизайном, вдохновлённым компьютерными играми, дебютировал ещё в 2021 году под брендом Saloon (он же Sar). С тех пор о модели появлялась только обрывочная информация, но, по последним данным, руководство концерна Great Wall реанимировало проект. На рынок авто выйдет под брендом Ora, линейка которого сейчас состоит из электрокаров в принципиально ином стиле.
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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   электромобиль   
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2  комментария
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SolomonA 2 часа назад
Видимо со временем придем к дизайну из "Вспомнить всё"
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