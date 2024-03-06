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Почти все тульские машины Haval получат российские моторы

Почти все тульские машины Haval получат российские моторы

Автор:
06 марта 2024 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Haval   Автовсячина   Россия   Тула   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
1773
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Компания Haval оснастит двигателями российского производства до 90% линейки для рынка РФ. Завод по сборке силовых агрегатов в Тульской области уже практически готов к запуску.

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Метки: Haval   Автовсячина   Россия   Тула   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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20  комментариев
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47k
Соломей 53 минуты назад
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954
AlexWoyz 12 минут назад
Китай сначала сам учился, теперь нам подмогает.
и это лучше, чем покупать готовое.
но надо не стоять на месте, развивать проекторские, конструкторские, дизайнерские мощности..
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8k
perekrestok 23 минуты назад
Понятно что у китайцев свои проблемы, но хотя бы немножко начали дизели делать! Раз уж вольво купили то чего ограничиваться бензиновыми турбинами? Выпускали ведь на Вольво нормальные дизеля! И пусть делают только для нас!
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42
ya da Полчаса назад
Можно сразу в топку
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46k
Цыц тут у меня 55 минут назад
Мне кажется, достаточно на сегодня про китайский автопром. Как то лишнего уже.
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862
Шурман Час назад
Ну все это полный ХАВАЛЬ :) если кто Иврит знает это название как стена а вот если еще одно слово добавить то это будет ШИЗДЕЦ ПРОСТО :) или Я КУЕЮ :)
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198
Dima 2 часа назад
Да блин, планировал Haval брать ближе к концу года! Теперь буду думать, скорее всего буду брать б\у с нормальным двигателем! Ну не умеют у нас их делать, что-бы они не ломались! Сейчас полетят помидоры в меня...если что, я в дождевике))
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198
Dima Андрей Час назад
Импортозамещение мать его)))
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1k
Glassy 2 часа назад
Сборка? Т.е. привезут коробочки из китая и скрутят двигатель? или это будет полностью локализованное производство полного цикла?
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это хорошо или плохо ?
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