Почти все тульские машины Haval получат российские моторы

Предприятие по выпуску двигателей расположено под одной крышей со сборочным заводом Haval в индустриальном парке «Узловая». Точная дата старта его работы пока не называется, но осенью прошлого года сообщалось, что это произойдёт в начале 2024-го.



Представители Haval тогда заявляли о возможности выпускать 80 тысяч двигателей в год. Сейчас же говорится о 100 тысячах агрегатов. Выпускать их будут для кроссоверов и внедорожников, которые собираются здесь же. Соответственно, в гамму войдут двигатели объёмом 1,5 и 2,0 литра, но приоритет будет отдан более компактному агрегату. Связывают это с высоким уровнем российских продаж Haval Jolion, который оснащается полуторалитровой «четвёркой».



По словам представителей марки, за последние месяцы предприятие по сборке автомобилей было существенно модернизировано. К примеру, появились новые роботы на сварочной и окрасочной линиях, а также расширена линия контроля качества в сборочном цехе.



В феврале Haval представила обновлённую версию кроссовера Jolion для российского рынка. Модели доработали внешность и расширили список доступного оборудования. По итогам января Jolion сохранил за собой звание бестселлера бренда, который, в свою очередь, стал самой популярной в стране иностранной маркой.