Рестмод Mustang Shelby G500CR оценили в 625 000 $

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Ателье Classic Recreations, специализирующееся на дорогих рестомодах, поделилось некоторыми подробностями проекта Shelby G500CR Centennial — винтажного суперкара, посвящённого уже прошедшему 100-летнему юбилею Кэрролла Шелби. Будет собрано всего 10 купе с карбоновым кузовом и 800-сильным мотором, каждое из которых продадут по цене от 625 тысяч долларов или 57,2 миллиона рублей.
Рестомод от Classic Recreations оснащается современным пятилитровым V8 Coyote от Ford, дополненным нагнетателем Magnuson. Двигатель работает в сочетании с шестиступенчатой «механикой» Tremec. До 100 км/ч купе способно разогнаться быстрее 3,5 секунды.
Завидную динамику обеспечивают не только характеристики мотора, но и масса спорткара. Благодаря карбоновому кузову он весит 1450 килограммов. Поворачивает рестомод за счёт полностью независимой подвески с регулируемыми койловерами, останавливается при помощи тормозов Wilwood с шестипоршневыми суппортами.
Для GT500CR Centennial разработана особая схема окраски с многоцветными продольными полосами. В ателье отмечают, что на оформление кузова и отделку салона каждого рестомода будет потрачено два месяца.
Ограниченная партия купе посвящена не только дню рождения знаменитого инженера, но и 100-летию со дня основания Американской кардиологической ассоциации. Ателье обещает передать этой организации по 100 тысяч долларов с каждого проданного автомобиля.
Завидную динамику обеспечивают не только характеристики мотора, но и масса спорткара. Благодаря карбоновому кузову он весит 1450 килограммов. Поворачивает рестомод за счёт полностью независимой подвески с регулируемыми койловерами, останавливается при помощи тормозов Wilwood с шестипоршневыми суппортами.
Для GT500CR Centennial разработана особая схема окраски с многоцветными продольными полосами. В ателье отмечают, что на оформление кузова и отделку салона каждого рестомода будет потрачено два месяца.
Ограниченная партия купе посвящена не только дню рождения знаменитого инженера, но и 100-летию со дня основания Американской кардиологической ассоциации. Ателье обещает передать этой организации по 100 тысяч долларов с каждого проданного автомобиля.
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Метки: Mutang Shelby Автовсячина авто автомир автомобили машина
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