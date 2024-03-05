Рестмод Mustang Shelby G500CR оценили в 625 000 $

Рестомод от Classic Recreations оснащается современным пятилитровым V8 Coyote от Ford, дополненным нагнетателем Magnuson. Двигатель работает в сочетании с шестиступенчатой «механикой» Tremec. До 100 км/ч купе способно разогнаться быстрее 3,5 секунды.



Завидную динамику обеспечивают не только характеристики мотора, но и масса спорткара. Благодаря карбоновому кузову он весит 1450 килограммов. Поворачивает рестомод за счёт полностью независимой подвески с регулируемыми койловерами, останавливается при помощи тормозов Wilwood с шестипоршневыми суппортами.



Для GT500CR Centennial разработана особая схема окраски с многоцветными продольными полосами. В ателье отмечают, что на оформление кузова и отделку салона каждого рестомода будет потрачено два месяца.



Ограниченная партия купе посвящена не только дню рождения знаменитого инженера, но и 100-летию со дня основания Американской кардиологической ассоциации. Ателье обещает передать этой организации по 100 тысяч долларов с каждого проданного автомобиля.