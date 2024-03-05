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Рестмод Mustang Shelby G500CR оценили в 625 000 $

Рестмод Mustang Shelby G500CR оценили в 625 000 $

Автор:
05 марта 2024 16:27
Сообщество : Автомир
Метки: Mutang   Shelby   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Ателье Classic Recreations, специализирующееся на дорогих рестомодах, поделилось некоторыми подробностями проекта Shelby G500CR Centennial — винтажного суперкара, посвящённого уже прошедшему 100-летнему юбилею Кэрролла Шелби. Будет собрано всего 10 купе с карбоновым кузовом и 800-сильным мотором, каждое из которых продадут по цене от 625 тысяч долларов или 57,2 миллиона рублей.
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Метки: Mutang   Shelby   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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