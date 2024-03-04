В России начали действовать краткосрочные полисы ОСАГО

Страховые компании имеют право устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов для краткосрочных полисов, однако их утверждение требуется согласовывать с ЦБ.



Ориентировочно, стоимость недельного полиса в данный момент составляет от 1/5 до 1/7 годового полиса, а дневного полиса — от 1/10 до 1/14 годовой стоимости.



Для многих автовладельцев, особенно классических автомобилей или тех, кто выезжает несколько раз в год, краткосрочный полис может оказаться более выгодным и удобным.



Также краткосрочные полисы могут быть полезны для таксистов, перегонщиков, пенсионеров и других людей, которые редко используют свой автомобиль или передают его кому-то на несколько дней.



Краткосрочные полисы ОСАГО хоть и удовлетворяют разные потребности, но реальный спрос на них при такой стоимости может оказаться невысоким.