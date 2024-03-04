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В России начали действовать краткосрочные полисы ОСАГО

В России начали действовать краткосрочные полисы ОСАГО

Автор:
04 марта 2024 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ОСАГО   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   страховка   
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С этого месяца в России начинают действовать краткосрочные полисы ОСАГО. Они могут быть оформлены на день, неделю или месяц. В остальном, они не отличаются от обычных годовых полисов по размеру страхового покрытия и механизму возмещения ущерба.

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Метки: Автовсячина   ОСАГО   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   страховка   
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3  комментария
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turyst 53 минуты назад
Да... Жадность страховщиков дело такое, неизбывное.
20% за неделю, от стоимости за год.
И 10% за один день.
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3k
STRiX Полчаса назад
Е.б.а.н.у.ть.с.я цены. Совсем кукуха у дол.б.а.е.б.о.в поехала. 10 дней по цене года. Страховку спрашивают раз в 5 лет, мне проще штраф 400р. оплатить со скидкой за ее отсутствие.
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