В России начали действовать краткосрочные полисы ОСАГО

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С этого месяца в России начинают действовать краткосрочные полисы ОСАГО. Они могут быть оформлены на день, неделю или месяц. В остальном, они не отличаются от обычных годовых полисов по размеру страхового покрытия и механизму возмещения ущерба.
Страховые компании имеют право устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов для краткосрочных полисов, однако их утверждение требуется согласовывать с ЦБ.
Ориентировочно, стоимость недельного полиса в данный момент составляет от 1/5 до 1/7 годового полиса, а дневного полиса — от 1/10 до 1/14 годовой стоимости.
Для многих автовладельцев, особенно классических автомобилей или тех, кто выезжает несколько раз в год, краткосрочный полис может оказаться более выгодным и удобным.
Также краткосрочные полисы могут быть полезны для таксистов, перегонщиков, пенсионеров и других людей, которые редко используют свой автомобиль или передают его кому-то на несколько дней.
Краткосрочные полисы ОСАГО хоть и удовлетворяют разные потребности, но реальный спрос на них при такой стоимости может оказаться невысоким.
Ориентировочно, стоимость недельного полиса в данный момент составляет от 1/5 до 1/7 годового полиса, а дневного полиса — от 1/10 до 1/14 годовой стоимости.
Для многих автовладельцев, особенно классических автомобилей или тех, кто выезжает несколько раз в год, краткосрочный полис может оказаться более выгодным и удобным.
Также краткосрочные полисы могут быть полезны для таксистов, перегонщиков, пенсионеров и других людей, которые редко используют свой автомобиль или передают его кому-то на несколько дней.
Краткосрочные полисы ОСАГО хоть и удовлетворяют разные потребности, но реальный спрос на них при такой стоимости может оказаться невысоким.
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Метки: Автовсячина ОСАГО ПДД авто автомир автомобили закон машина страховка
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20% за неделю, от стоимости за год.
И 10% за один день.