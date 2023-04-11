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Управлять автомобилем можно будет без документов

Управлять автомобилем можно будет без документов

Автор:
11 апреля 2023 11:16
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   гибдд   закон   машина   права   правила   
836
2
В скором времени автовладельцы, которые забыли дома документы, могут не беспокоиться, что по пути их остановит инспектор ДПС и отстранит от управления, а саму машину отправит на штрафстоянку. Водителя отпустят с миром и попросят больше не забывать документы дома.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   гибдд   закон   машина   права   правила   
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12  комментариев
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1k
Василич 2 часа назад
Меня один раз просто отпустили, права дома забыл
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STRiX Полчаса назад
Давно пора, как и со страховкой, на фига эту бумажку возить, все есть онлайн. Так же и с правами. Считаю при себе необходимо иметь только паспорт.
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966
Николай Час назад
Я ещё года два назад показывал страницу Вконтакте в качестве документов)) Проверили, что прав не лишён, машина моя. Просто так отпустили)
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Кормушка слегка прикрылась?
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26k
Serg2001 2 часа назад
Где-то попадалась хохма: "Никто не ведет машину так аккуратно, как водитель, забывший права дома"
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2k
ChePaev 2 часа назад
Пока последний занюханый гаишник стоящий на посту ДПС где-нибудь в Ново-Е.б.е.н.е.в.о не получит сканер, позволяющий считывать QR-коды электронной версии документов на авто и водительского удостоверения, а на это уйдет лет 5 точно, ни о каких "можно ездить без бумажных документов" говорить нельзя. Ну в Москве, Питере, Екате, Нижнем - самых продвинутых городах наверное да, но как только выедешь за их пределы, начнется старое-доброе " пойдемте оформляться, машина на штрафстоянку".
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282
Евгений Ковалёв АнтонПолднев 2 часа назад
Забывал дома . Остановили Гайци попросил прислать фото документов . Пробили, получили и отпустили. Камчатки сотрудникам ГАИ респект и уважуха! За 25 лет что за рулем не одного ган.она не попалось. В каких только сраных историях не бывал.
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