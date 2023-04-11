Управлять автомобилем можно будет без документов

В скором времени автовладельцы, которые забыли дома документы, могут не беспокоиться, что по пути их остановит инспектор ДПС и отстранит от управления, а саму машину отправит на штрафстоянку. Водителя отпустят с миром и попросят больше не забывать документы дома.

0 В Государственной Думе разработали законопроект, который запретит сотрудникам ГИБДД отправлять автомобиль на штрафстоянку, если водитель забыл дома документы на машину. Инициатором закона стал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, забытые дома документы никак не сказываются на безопасности дорожного движения.