Управлять автомобилем можно будет без документов

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В скором времени автовладельцы, которые забыли дома документы, могут не беспокоиться, что по пути их остановит инспектор ДПС и отстранит от управления, а саму машину отправит на штрафстоянку. Водителя отпустят с миром и попросят больше не забывать документы дома.
В Государственной Думе разработали законопроект, который запретит сотрудникам ГИБДД отправлять автомобиль на штрафстоянку, если водитель забыл дома документы на машину. Инициатором закона стал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, забытые дома документы никак не сказываются на безопасности дорожного движения.
Исключение будет сделано только для автомобилей, которые числятся в угоне и у которых сосем нет документов. Если законопроект будет принят, то в статьи КоАП внесут поправки. Это касается части 1 статьи 27.13 КоАП и части 1 статьи 12.3 КоАП. Последнюю статью хотят дополнить фразой: «только для транспортного средства, числящегося в угоне».
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили гибдд закон машина права правила
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