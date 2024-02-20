Каршеринг - отличный транспорт для коротких поездок

4821
1
1
Хорошее видео из подмосковного Подольска. О суммах штрафов со стороны каршеринга остаётся только догадываться.
Ссылки по теме:
- Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС
- "Съешь ещё этих мягких французских булок"
- Автору видео очень повезло
- 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП
- И как от такого увернуться?
Новости партнёров
реклама
Почитал сейчас правила - да, у этих играет франшиза, причем на максимальном тарифе она вообще нулевая, т.е. можно раздолбать машину и ничего за это не платить, если соблюдать некоторые условия
Что такое тариф «Персональный. Сказка»?
Это персональный тариф с подключенной опцией «Сказка».
Сказка действует как в поминутной, так и в суточной аренде, и подразумевает отсутствие ответственности, если вы попали в ДТП.
Если ДТП произойдет по вашей вине, то не придется оплачивать штраф за повреждение авто. Но только если серьезно не нарушить условия договора:
выехать на красный или встречную полосу;
передать управление авто;
вести машину в нетрезвом виде;
скрыться с места ДТП.
В этих случаях размер ущерба нужно будет оплатить полностью. Подробнее в п. 7.10 Договора аренды ТС.
Как перейти на тариф «Персональный. Сказка»?
На доступ к Сказке влияет оценка рейтинга. Чтобы перейти на тариф со Сказкой, выполняйте рекомендации в приложении.