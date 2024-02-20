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Каршеринг - отличный транспорт для коротких поездок

Каршеринг - отличный транспорт для коротких поездок

Автор:
20 февраля 2024 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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Хорошее видео из подмосковного Подольска. О суммах штрафов со стороны каршеринга остаётся только догадываться.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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26  комментариев
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63k
pynh 4 часа назад
При чем тут каршеринг, чтобы пахло лучше? Так въехать и на личном авто могут.
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46k
Игорь 24 минуты назад
Интересно, а зачем он на пострадавшей машине стал лобовое откапывать? Если записку с номером телефона под дворник положить, то адекватный человек.
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74
Liberman 2 часа назад
Из-за сугробов у нас паркуются тоже хрен пойми как. Вчерась меня подперли так, что выехать то возможно, активно руля... Но вот незадача, машина застряла и выехать задним ходом "руль прямо" с раскачи было удобнее всего... Но пришлось трахаться из-за этого заметного минут 20...
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26k
Сибиряк 3 часа назад
У меня во дворе буквально вчера такое было, только вместо легковушки въехал в передок соседу 40тонный кран. Он даже не заметил что было столкновение и тут же свалил. У соседа фара на пош каене всё.
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7k
x3matic 3 часа назад
По моему в Москве каршем пользуются исключительно разной масти конченные долбойо.бы,наркоманы,алкаши,бомжи и прочий сброд.Сделал вывод по манере поведения каршеринга на дорогах плюс,видел салоны и состояние этих авто.
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830
Шурман 4 часа назад
Не знаю как в России но в Европе я когда беру в аренду машину я сразу делаю полную страховку , да я понимаю это дорого и т.д но там не важно потом будет кто тебя там стукнул и тд а считать они будут каждую маленькую царапину и цены у них на ремонт просто не нормальные . В Испании последний раз машину брали в аренду и мы им говорим нам нужна полная страховка а у них глаза на лоб и вопрос а зачем ? мы говорим ну вдруг поцарапают ее или еще что то а нам в ответ да у нас они все перецарапаны в итоге мы заставили их переписать все царапины и я сфоткал их .
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5k
Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Если он не пожабился на каску, то максимум влетит на десятку - смотря какие там условия в этом конкретном сервисе. А вот если пожабился...
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