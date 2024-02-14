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Автору видео очень повезло

Автору видео очень повезло

Автор:
14 февраля 2024 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   буханка   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло 12 февраля днём на 1230 километре трассы «Золотое кольцо» в Калининском округе Тверской области. УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Шевроле Лачетти. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.

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Метки: Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   буханка   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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Максим Макашев Полчаса назад
Непонятно почему УАЗку мотылять стало. Неужели НЕ на полном приводе ехал?
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АнтонПолднев 18 минут назад
Это с какой же скоростью нужно ехать, чтобы такие повреждения получить... Уже зима кончается, а у некоторых персонажей похоже до сих пор лето в голове... Хотя уйти от столкновения у Лачетти шансов не было. Слишком быстро всё произошло.
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