Автору видео очень повезло

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ДТП произошло 12 февраля днём на 1230 километре трассы «Золотое кольцо» в Калининском округе Тверской области. УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Шевроле Лачетти. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.
В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте происшествия. Его пассажир, а также водитель и пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести.
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