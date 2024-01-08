Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС

"Наркоша нам мебельный фургон помял и пытался скрыться. Сначала он зацепил автомобиль, который за Григорием ехал. Тот зацепил Гришин "Дукато", а потом еще и сам наркоша на каршеринге развернул наш фургон вокруг своей оси. Немного постоял и решил скрыться, но далеко не смог уехать. Зацепил еще две машины и врезался в заправку. Зрачки расширенные, сказать ничего не мог. Вообще неадекватен. Замял дверь, правый порог, разбил заднюю фару, задний бампер. Урод. Полиция сказала - обычно такие дела месяца два рассматриваются".