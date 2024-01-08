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Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС

Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС

Автор:
08 января 2024 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   каршеринг   машина   наркоман   пьянь   
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ДТП произошло на Волковском шоссе в подмосковных Мытищах. По словам автора, наркоман врезался в его фургон Fiat Ducato. Далее авторский текст.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   каршеринг   машина   наркоман   пьянь   
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4  комментария
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13k
Rus77 Полчаса назад
Так ещё и безусый ваххабит!
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6k
alex 3 минуты назад
начинающий джихад-таксист?
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2k
Максим Макашев 20 минут назад
а почему и66лище бородатого "спеца" опять заретушировали? Он что - несовершеннолетний? Россия должна знать своих "героев"
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3k
Andy Birkin Полчаса назад
И как обычно за рулём "ценный иностранный специалист"
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