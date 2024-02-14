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Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС

Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС

Автор:
14 февраля 2024 11:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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В Красноярске на перекрёстке улиц Металлургов и Терешковой патрульный автомобиль Мицубиси проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Лексусом. В результате столкновения пострадал ребёнок.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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4  комментария
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4k
kuchipachi 59 минут назад
Вот нам все и всегда твердят о том, что надо тормозить, а не пытаться уворачиваться... Но если даже инспектор ДПС начал крутить баранку, да ещё не в ту сторону, то что говорить о рядовых водителях?
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8k
Андрей 13 минут назад
Самонаводящийся полицейский. Решил догнать и устроить ДТП во чтобы то ни стало?

Пункт ПДД 3.1 кто-нибудь из власть имущих хоть раз до конца дочитал?
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4k
Отвратительный Мужик 56 минут назад
Подозреваю по номера и классу авто что за рулём ехал главный мент Красноярска
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3k
Rom 58 минут назад
Детей пристегивать и в кресло сажать 90% людей еще и не научилось. Часто вижу, взрослые пристегнулись, а ребенок по салону прыгает. Или носом в бардачке едет, вперед смотрит.
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