Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС

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В Красноярске на перекрёстке улиц Металлургов и Терешковой патрульный автомобиль Мицубиси проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Лексусом. В результате столкновения пострадал ребёнок.
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