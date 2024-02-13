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7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП

7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП

Автор:
13 февраля 2024 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   угон   
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На допросе юный угонщик сказал, что ему сильно захотелось прокатиться.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   угон   
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7  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик Час назад
Пока малолетнему дебилу не стукнет 14 лет уголовную ответственность за его преступления должны нести родители или опекун. А малолетнего дебила пока родитель или опекун сидит по его вине в тюрьме разместить в специнтернате. Я вас уверяю перевоспитание малолетних дебилов пойдёт каду успешнее.
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1k
Sumrak58100 Полчаса назад
Оставить открытой заведённую машину и уйти - ума у водителя не больше, чем у угонщика. Нашли друг друга.
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300
ruslan d 2 часа назад
Мы в детстве вообще к чужим машинам подойти боялись ...
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60k
dima423 2 часа назад
У меня это даже в голове не укладывается... Это беспризорник чтоль какой то, или дикарь-маугли? Его вообще не воспитывали родители?
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