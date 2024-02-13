7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП

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На допросе юный угонщик сказал, что ему сильно захотелось прокатиться.
Первоклассник гулял во дворе около дома на улице Петра Сухова. Он увидел припаркованную серую Субару Импреза, у которой работал двигатель, а в замке зажигания торчал ключ. Пацан сел за руль, пока выезжал — повредил "Ниву", а потом помчал в сторону улицы Малахова. Но гонял недолго: проехал несколько метров и, не справившись с управлением, столкнулся с грузовым авто. И протаранил "Хёндай", который влетел в "Ниссан Альмеру".
Машина малолетнего угонщика заглохла, а сам он от столкновения разбил об руль губу. С места ДТП школьник сбежал, а про рану сказал маме, что поскользнулся и упал.
В результате аварии пострадал 36-летний водитель "Хёндай Элантра", медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался. Первоклассника поймали. Мальчишка признался на допросе, что увидел заведённый автомобиль и не смог удержаться — очень захотелось прокатиться. По его словам, водить его научил отец. К слову, папа стритрейсера был ранее дважды судим за кражу.
25-летний водитель угнанной "Субару" бизнесмен Виктор рассказал, что он на пару минут заехал за мамой и вещами, не обернулся и не проверил. А через несколько минут ему уже позвонили удивлённые знакомые и спросили, что за ДТП он устроил на перекрёстке. Сейчас сумма ущерба устанавливается — "Субару" получила серьёзные повреждения. Как сказал Виктор, он был в шоке, это — урок на всю жизнь.
Мальчика поставят на профилактический учёт в отделе по делам несовершеннолетних.
Машина малолетнего угонщика заглохла, а сам он от столкновения разбил об руль губу. С места ДТП школьник сбежал, а про рану сказал маме, что поскользнулся и упал.
В результате аварии пострадал 36-летний водитель "Хёндай Элантра", медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался. Первоклассника поймали. Мальчишка признался на допросе, что увидел заведённый автомобиль и не смог удержаться — очень захотелось прокатиться. По его словам, водить его научил отец. К слову, папа стритрейсера был ранее дважды судим за кражу.
25-летний водитель угнанной "Субару" бизнесмен Виктор рассказал, что он на пару минут заехал за мамой и вещами, не обернулся и не проверил. А через несколько минут ему уже позвонили удивлённые знакомые и спросили, что за ДТП он устроил на перекрёстке. Сейчас сумма ущерба устанавливается — "Субару" получила серьёзные повреждения. Как сказал Виктор, он был в шоке, это — урок на всю жизнь.
Мальчика поставят на профилактический учёт в отделе по делам несовершеннолетних.
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