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И как от такого увернуться?

И как от такого увернуться?

Автор:
14 февраля 2024 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лобовое столкновение   машина   смертельное ДТП   
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11 февраля на 157 километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в Комсомольском районе автомобиль Тойота Корона выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Тойота Ленд Крузер.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лобовое столкновение   машина   смертельное ДТП   
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19  комментариев
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
"25-летний водитель «Короны» не был пристегнут, вылетел через лобовое стекло и скончался на месте." - жаль, что только один раз скончался.
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888
Андрей Граф 17 минут назад
жаль что быстро сдох тварь!!!
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18k
Шуруп Полчаса назад
там на первой фотке понятно, что коронщик спал.
Просто ЕГО прямая уперлась в крузак ....
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30k
Aqueronte 42 минуты назад
Тысячу раз говорили, бить нужно в своей полосе. У дебила на Короне был маленький шанс увернуться от Крузака. Ни в коей мере не оправдываю встречного дебила но и крузак неправ в этой ситуации.
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6k
Wadim 50 минут назад
Крузак - сила. Была бы на его месте живопырка - были бы трупы в обеих машинах.
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38k
АнтонПолднев Час назад
Встреча на обочине. 90% случаев из 100... Я понимаю рег уходил на обочину, она рядом, но какого хрена попёрся туда же чёрт на Короне? Через встречную полосу...
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8k
tamin Час назад
И все таки рама решает. Походу парень на пузотерке поверил в себя. А от такого увернуться нельзя
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25k
SolomonA Час назад
Ну все правильно: руль справа, значит ехать надо по левой стороне. Английский лорд, епта!
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11k
Vacony Час назад
да надо было уходить ка кто активнее.. любой удар лучше чем лобовой... хоть в задний борт хоть краем но не в лобовую проекцию....
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4k
kuchipachi Час назад
Жаль, что не танк был вместо крузака
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15k
ron Час назад
рег как-то о особо не пытался увернуться. или до последнего не верил в мудость встречного водителя?
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