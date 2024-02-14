И как от такого увернуться?

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11 февраля на 157 километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в Комсомольском районе автомобиль Тойота Корона выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Тойота Ленд Крузер.
25-летний водитель «Короны» не был пристегнут, вылетел через лобовое стекло и скончался на месте. Его 16-летний пассажир получил тяжелые травмы, но, несмотря на все усилия медиков, умер в машине скорой помощи.
38-летний водитель внедорожника получил тупую травму живота и ушиб почки, а его 4-летняя дочь получила закрытый перелом плеча и переломы обеих голеней. Прокуратура проводит проверку.
Выяснилось, что водитель «Короны» не имел водительских прав и никогда их не получал. Его состояние в момент ДТП установит экспертиза.
38-летний водитель внедорожника получил тупую травму живота и ушиб почки, а его 4-летняя дочь получила закрытый перелом плеча и переломы обеих голеней. Прокуратура проводит проверку.
Выяснилось, что водитель «Короны» не имел водительских прав и никогда их не получал. Его состояние в момент ДТП установит экспертиза.
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Просто ЕГО прямая уперлась в крузак ....