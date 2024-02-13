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Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка

Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка

Автор:
13 февраля 2024 09:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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ДТП произошло 10 февраля в 16:23 на автодороге Пермь — Березники — Полазна. Мерседес под управлением 36-летнего водителя выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Фольксваген. В результате столкновения погибла 12-летняя пассажирка Фольксвагена. Девочка умерла в машине скорой помощи. Оба водителя и пассажир Мерседеса получили травмы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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17  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик Час назад
Отцу погибшей девочки остаётся только достать нож и зарезать животное как свинью(Это как по справедливости). А в жизни будет что животное через три года уже будет бегать на свободе сладко пить, вкусно есть , крепко спать, а девочка что он убил будет гнить в земле. Не справедливые законы
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5k
SmartCat101 12 минут назад
чем дороже авто тем более дебильны поступки на дороге
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295
ruslan d 17 минут назад
Да , таких надо приземлять надолго ...
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52k
Aleksandr Полчаса назад
Судя по первому фото убийца опять таки неназываемой национальности, купивший права в своем кишлаке...
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4k
Руслан Полчаса назад
От пьяного урода на встречке никто не застрахован, понятно. Это не спрогнозируешь. Но пристегнуть ребенка это уже обязанность родителя. Вот такая беспечность взрослых зачастую приводит к смерти детей.
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856
Андрей Граф 37 минут назад
там же его просто порвать!!!
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7k
Alex 52 минуты назад
Повесить мразь!
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18k
Alex ASK Час назад
Эту мразь лучше было об руль рожей бить, пока он не сдох бы


Против водителя «Мерседеса», устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь Березники, возбудили уголовное дело. Мужчина был пьян, когда сел за руль. Ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, этот житель Добрянки 1987 года рождения ездил без прав. Его лишили права управлять автомобилем в конце января этого года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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12k
Том Сойер Час назад
Водитель машины с регистратором молча наблюдает, как по дороге едет потенциальный убийца и не предпринимает никаких действий, даже элементарных - тот же звонок в ГИБДД, не говоря уже о том, что можно было просто заблокировать Мерседес - понятное дело, что на такое не каждый решится(уверен, что меня сейчас заплюют за такое предложение здесь...), но это всегда, подчёркиваю ещё раз - всегда!!! - может спасти чью-то жизнь, даже этого пьяного ублюдка за рулём, не говоря уже о других участниках движения.
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295
ruslan d Том Сойер 15 минут назад
Может и спасти , а можно и самому прилечь ...
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92
Dima Час назад
Ещё одно доказательство, к сожалению, написанное кровью, пристёгиваться надо даже если ты на заднем сиденье
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8k
Андрей 2 часа назад
Суд Линча тут бы очень был к месту.
Соболезную родителям
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