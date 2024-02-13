Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка

Против водителя «Мерседеса», устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь Березники, возбудили уголовное дело. Мужчина был пьян, когда сел за руль. Ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.



Кроме того, этот житель Добрянки 1987 года рождения ездил без прав. Его лишили права управлять автомобилем в конце января этого года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.