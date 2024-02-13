Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка

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ДТП произошло 10 февраля в 16:23 на автодороге Пермь — Березники — Полазна. Мерседес под управлением 36-летнего водителя выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Фольксваген. В результате столкновения погибла 12-летняя пассажирка Фольксвагена. Девочка умерла в машине скорой помощи. Оба водителя и пассажир Мерседеса получили травмы.
Момент лобового столкновения автомобилей на камеру мобильного телефона снял очевидец. За некоторое время до трагедии он заметил на дороге Мерседес, водитель которого странно вёл себя на дороге. По словам свидетелей трагедии, водитель Мерседеса был пьяным в хлам.
Лучше целиком, но можно на 0:45 перемотать
Против водителя «Мерседеса», устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь Березники, возбудили уголовное дело. Мужчина был пьян, когда сел за руль. Ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, этот житель Добрянки 1987 года рождения ездил без прав. Его лишили права управлять автомобилем в конце января этого года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, этот житель Добрянки 1987 года рождения ездил без прав. Его лишили права управлять автомобилем в конце января этого года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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Против водителя «Мерседеса», устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь Березники, возбудили уголовное дело. Мужчина был пьян, когда сел за руль. Ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, этот житель Добрянки 1987 года рождения ездил без прав. Его лишили права управлять автомобилем в конце января этого года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Остальные действия могут обернуться более тяжёлыми последствиями. Увидев попытки заблокировать или проникновения в свой автомобиль пьяный может дать по газам и на большей скорости влететь в кого то. Не говоря о том, что хрен его знает что у него в авто, может огнестрел есть и он начнёт по тебе стрелять.
Касательно заблокировать... - это умышленно пойти на таран, перегородить дорогу и спровоцировать дтп, итд итд? А как поведет себя тот водитель? Не думаю, что обездвижу машину таким образом, он может начать агрессивно убегать, и тогда пострадает еще народ вокруг, другие машины. Что мне потом объяснять?
Соболезную родителям