Очередное подтверждение "стереотипов" о водителях BMW

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Дата на видеорегистраторе сбита. Всё действие происходило 5 февраля в Менделеевске, Татарстан. Встречная полоса, пешеходный переход - это всё ерунда, подумал водитель БМВ и одним ударом уничтожил Ладу Гранту.
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Проехал ли он пешеходный переход п овстречке - на видео не видно.
Мог ли он совершать обгон на данном участке - мог.
Является ли съезд с трассы перекрестком - нет.
Должен ли был поворачивающий убедиться в безопасности маневра - да.
М*дак ли автор поста - да.
Я тебя расстрою. Вот, можешь изучить: постановлением № 20 от 25 июня 2019 года. https://rg.ru/2020/06/01/verhovnyj-sud-podtverdil-chto-narushitel-na-doroge-preimushchestv-ne-imeet.htmlhttps://rg.ru/2020/06/01/verhovnyj-sud-podtverdil-chto-narushitel-na-doroge-preimushchestv-ne-imeet.html
Ты совсем куку? Тут всего 2 полосу и перед пешеходным переходом СО ВСЕХ сторон должна быть сплошная. А значит обгон запрещён в любом случае. Бумер отлично исполнил на лишение прав!
UPD. я не поленился, облазил карту и нашёл это место. Сплошную видишь? Тебе опять ничего не запрещает обгонять?
В случае сухого асфальта - да, нарушающий будет признан виновником по новым правилам, но в конкретном случае, я не вижу повода привлечь его за нарушение.