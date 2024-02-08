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Очередное подтверждение "стереотипов" о водителях BMW

Очередное подтверждение "стереотипов" о водителях BMW

Автор:
08 февраля 2024 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   на все деньги   
3963
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Дата на видеорегистраторе сбита. Всё действие происходило 5 февраля в Менделеевске, Татарстан. Встречная полоса, пешеходный переход - это всё ерунда, подумал водитель БМВ и одним ударом уничтожил Ладу Гранту.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   на все деньги   
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42  комментария
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2k
Жирный бот 3 часа назад
а из крайней правой полосы это нормально на разворот налево уходить?
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11k
Гомерчик 10 секунд назад
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1k
Михаил 5 минут назад
Знатный удак...
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3k
Евгений 15 минут назад
А если будет с другой маркой дтп, то это к марке тогда не относится, имеет значение только когда бмв?
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7
Практик 2 часа назад
Даже сложно представить скорость "не нарушающего" добряка. На видео плохо видно, но все же видно сплошную линию. Это где он собирался закончить обгон, уточните?
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5k
Психологическая поддержка 3 часа назад
Автор поста [мат], вот какой стереотип подтвердил водитель БМВ.

Проехал ли он пешеходный переход п овстречке - на видео не видно.
Мог ли он совершать обгон на данном участке - мог.
Является ли съезд с трассы перекрестком - нет.
Должен ли был поворачивающий убедиться в безопасности маневра - да.

М*дак ли автор поста - да.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
От жеж дебил.
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392k
Алексей 3 часа назад
а я всегда знал что они 3.14дарасы
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1k
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
Медленно шёл. Ехал бы быстрее, так взлёт в стиле "Такси 2" устроил бы.
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14k
кот базилий 3 часа назад
Могут и Гранту обвинить при желании - "не убедился в безопасности маневра". Такое уже бывало и не раз.
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187
Pits2007 4 часа назад
Всегда супруге говорю: "Пропускай инвалидов с диагнозом "БМВ головного мозга"!".
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