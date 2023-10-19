Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще

В подмосковных Котельниках мешок с мусором упал на припаркованный BMW, в результате чего у автомобиля оказалась повреждена крыша. Злоумышленников разыскали. Оказалось, что две девочки таким необычным образом выполнили просьбу родителей выбросить мусор. Позже они спустились вниз и пытались убрать «улики».

0

0

0

0

0

0