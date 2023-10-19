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Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще

Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще

Автор:
19 октября 2023 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мусор   
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В подмосковных Котельниках мешок с мусором упал на припаркованный BMW, в результате чего у автомобиля оказалась повреждена крыша. Злоумышленников разыскали. Оказалось, что две девочки таким необычным образом выполнили просьбу родителей выбросить мусор. Позже они спустились вниз и пытались убрать «улики».

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мусор   
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17  комментариев
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7k
Станислав 2 часа назад
А нех.й под запрещающим знаком стоять
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Хрен с ними с девочками. Дуры конечно, но как без этого? У меня другой вопрос! За чем на одной фотографии "замазывать" номер, а на следующей фотографии показать номер как есть?
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1k
E_Gor 44 минуты назад
Ни разу не маленький и не легкий пакетик. Парням сильно повезло. Но это второстепенно. Не могу понять, что должно быть в голове даже у ребенка, чтобы вот так поступить? Это же даже не свинство! Неужели родители такому учат?
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36k
Опаньки 2 часа назад
во родичи влетели то ... на крышу бэхи ...
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262
ruslan d 2 часа назад
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Алекс 2 часа назад
Прилёт fpv пакета. Цель поражена.
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