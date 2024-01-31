Упрямые водители в Казани три часа простояли на дороге, не желая уступать друг другу проезд

Самые принципиальные водители обнаружены в Казани на улице Фучика. В одном из дворов встретились два авто: «Гранта» и «Ниссан Жук». Встретились, а разъехаться не могли. Точнее, не захотели, т.к. каждый считал, что другой должен уступить ему дорогу.

И началось противостояние. Поединок был долгим и изматывающим, с взыванием к совести, попытками объективно посмотреть на ситуацию и даже вызовом на подмогу приятелей. Ничего не помогало. Ни один из водителей не хотел сдаваться и стоял на своём. Тогда, как пишут СМИ, оппоненты решили пригласить полицейских - дескать, пусть спор рассудят правоохранители. Последние не торопились, и прождав на морозе три часа, во дятлы ители плюнули на принципиальность и разъехались. Кто всё-таки уступил дорогу, не сообщается.