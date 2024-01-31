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Упрямые водители в Казани три часа простояли на дороге, не желая уступать друг другу проезд

Упрямые водители в Казани три часа простояли на дороге, не желая уступать друг другу проезд

Автор:
31 января 2024 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Казань   авто   дорога   принципиальность   проезд   
1981
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Поединок на выдержку начался около 22:30, а закончился после 2 часов ночи.

Самые принципиальные водители обнаружены в Казани на улице Фучика. В одном из дворов встретились два авто: «Гранта» и «Ниссан Жук». Встретились, а разъехаться не могли. Точнее, не захотели, т.к. каждый считал, что другой должен уступить ему дорогу.


И началось противостояние. Поединок был долгим и изматывающим, с взыванием к совести, попытками объективно посмотреть на ситуацию и даже вызовом на подмогу приятелей. Ничего не помогало. Ни один из водителей не хотел сдаваться и стоял на своём. Тогда, как пишут СМИ, оппоненты решили пригласить полицейских - дескать, пусть спор рассудят правоохранители. Последние не торопились, и прождав на морозе три часа, водятлыители плюнули на принципиальность и разъехались. Кто всё-таки уступил дорогу, не сообщается.


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Метки: Видео   Казань   авто   дорога   принципиальность   проезд   
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26  комментариев
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
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17k
Совранский 23 минуты назад
В целом (по ПДД) Жук должен был уступить- т.к. он объезжает припаркованные авто(помеху).
Но ведь это не интересно - когда есть 3 часа на тупость!)))
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Ме-е-е.
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4k
Руслан Полчаса назад
По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
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46k
Игорь 45 минут назад
Встретился с такими в примерно такой ситуации. Выходит девушка и говорит:
- Это машина моего парня, и я не знаю, как на ней задняя включается....
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810
AlexWoyz 50 минут назад
мужик бабам должен уступить, даже если его баба против.
кто-то же хоть один должен быть умнее..
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1k
Димыч 51 минуту назад
Видел таких. Лет ..надцать назад у входа в здание, где я работал, два взрослых, сцуко, мужика, заблокировали подъезд потому, что ни один уступать не хотел. Пока толпа не собралась уже, из тех, кто проехать не мог, и им не стало .... немного не по себе, вопрос не решился.
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9k
Бритва 53 минуты назад
видео не полное.
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9k
vasilykopkov 54 минуты назад
Было у меня пару случаев, когда с оживлённого проезда въезжаю во дворы и упираюсь в барана (или овцу), который начинает мне доказывать, что у ВЫЕЗЖАЮЩЕГО со двора преимущество. Один раз так простоял минут 10. Просто сдавать задом на проезд, рискуя получить в зад, это как-то не очень.
Но, если дело происходит во дворах, там кто умнее, тот и пропустит. При прочих равных, как правило уступает тот, кому меньше ехать задом (но это не точно).
А вот баба почему-то считает, что ей должны уступить ВСЕГДА (она же девочка).
Судя по данной ситуации, это именно тот случай. У ниссана препятствие, она и должна уступить. А мужик, видимо "учитель" попался, которому времени не жалко. Вот и встали оба.
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52k
Aleksandr 57 минут назад
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4k
kuchipachi Час назад
Ппц, сколько ж у людей свободного времени. Я если в течении минуты договориться не удалось, то пропускаю упертых.
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2k
Алексей Час назад
Слабаки. Они и ёлку уже в марте выносят.
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127k
Аааа Час назад
Анекдот из 90ых:

Едет Новый русский на 600м мерсе, заезжает на мост, навстречу тоже Новый русский на точно таком же мерседесе.

Мост узкий, разъехаться невозможно, оба сигналят, никто не пропускает.
Оба братка выходят из машин и начинают выяснять кто из них должен
проехать первым.
- Ты че, братан, да у меня мерс последней модели?!
- Да у меня тоже последней модели!
- А у меня золотая цепочка на полкило!
- Ого, у меня тоже ровно на полкило!
- Да я вешу 120 килограммов!
- Так и я тоже 120!

Вдруг один из братков садится в свой мерс, сдает назад. Второй проезжает мост,
останавливается возле первого, открывает окно и спрашивает:
- Брателло, а че ты меня пропустил, ведь у нас же все одинаково?
- А ты весишь чуть больше.
- Почему? Оба же по 120 кг ровно?
- Я на тебя [мат] положил.
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Это не принципиальность , это толпоипизмь , из серии не съем так и другим не дам .
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159
ruslan d 2 часа назад
Ну когда нет мозгов и куча времени ...
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398
Виталий Кассандров 2 часа назад
При СССР первое правило которому учили водителей ,называлось ДДД или УДД
Дай Дорогу Дураку или Уступи Дорогу Дураку.
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59k
dima423 2 часа назад
На днях домой возвращался, на дворовой дороге так же встали таксист и баба на мерене паркетнике и стоят как бараны, я в итоге на седане по тротуару их объехал, а они стояли долго, я из дома потом из окошка наблюдал ка кони стояли до сих пор)))
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32
Dima 2 часа назад
Ну так то ниссан должен уступать, если по ПДД! А если по совести, то тот, кому меньше сдавать назад!
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