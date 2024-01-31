Упрямые водители в Казани три часа простояли на дороге, не желая уступать друг другу проезд

Поединок на выдержку начался около 22:30, а закончился после 2 часов ночи.
Самые принципиальные водители обнаружены в Казани на улице Фучика. В одном из дворов встретились два авто: «Гранта» и «Ниссан Жук». Встретились, а разъехаться не могли. Точнее, не захотели, т.к. каждый считал, что другой должен уступить ему дорогу.
И началось противостояние. Поединок был долгим и изматывающим, с взыванием к совести, попытками объективно посмотреть на ситуацию и даже вызовом на подмогу приятелей. Ничего не помогало. Ни один из водителей не хотел сдаваться и стоял на своём. Тогда, как пишут СМИ, оппоненты решили пригласить полицейских - дескать, пусть спор рассудят правоохранители. Последние не торопились, и прождав на морозе три часа, во
дятлыители плюнули на принципиальность и разъехались. Кто всё-таки уступил дорогу, не сообщается.
Источник:
Источник:
- Взорвалось колесо?
- Умная электроника ему не помогла
- Жуткое столкновение Камаза и Туарега
- Жуткие кадры ДТП из Казани. Пострадали опять невиновные пешеходы
- Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана
Но ведь это не интересно - когда есть 3 часа на тупость!)))
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
- Это машина моего парня, и я не знаю, как на ней задняя включается....
Только давать...
кто-то же хоть один должен быть умнее..
Но, если дело происходит во дворах, там кто умнее, тот и пропустит. При прочих равных, как правило уступает тот, кому меньше ехать задом (но это не точно).
А вот баба почему-то считает, что ей должны уступить ВСЕГДА (она же девочка).
Судя по данной ситуации, это именно тот случай. У ниссана препятствие, она и должна уступить. А мужик, видимо "учитель" попался, которому времени не жалко. Вот и встали оба.
Едет Новый русский на 600м мерсе, заезжает на мост, навстречу тоже Новый русский на точно таком же мерседесе.
Мост узкий, разъехаться невозможно, оба сигналят, никто не пропускает.
Оба братка выходят из машин и начинают выяснять кто из них должен
проехать первым.
- Ты че, братан, да у меня мерс последней модели?!
- Да у меня тоже последней модели!
- А у меня золотая цепочка на полкило!
- Ого, у меня тоже ровно на полкило!
- Да я вешу 120 килограммов!
- Так и я тоже 120!
Вдруг один из братков садится в свой мерс, сдает назад. Второй проезжает мост,
останавливается возле первого, открывает окно и спрашивает:
- Брателло, а че ты меня пропустил, ведь у нас же все одинаково?
- А ты весишь чуть больше.
- Почему? Оба же по 120 кг ровно?
- Я на тебя [мат] положил.
Дай Дорогу Дураку или Уступи Дорогу Дураку.
Помеха справа (припаркованные машины) у Джюка. Но обычно во дворах разъезжаются именно так - кому ближе и проще отъехать назад.
Второй (если с мозгами) просто не лезет в лоб.
99.99 в Жуке девАчка, которой априори все должны.
Любимые фразы в дорожном конфликте:
ТыжеМужик
И в задНеДаю.