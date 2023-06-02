Жуткие кадры ДТП из Казани. Пострадали опять невиновные пешеходы

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В Казани в результате ДТП двух автомобилей пострадали пешеходы, ожидавшие зелёного сигнала светофора. Один погиб на месте, еще двое - 49-летний мужчина и 33-летняя женщина, доставлены в больницу. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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