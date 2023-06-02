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Жуткие кадры ДТП из Казани. Пострадали опять невиновные пешеходы

Жуткие кадры ДТП из Казани. Пострадали опять невиновные пешеходы

Автор:
02 июня 2023 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Казань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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В Казани в результате ДТП двух автомобилей пострадали пешеходы, ожидавшие зелёного сигнала светофора. Один погиб на месте, еще двое - 49-летний мужчина и 33-летняя женщина, доставлены в больницу. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Метки: ДТП   Казань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов 49 минут назад
Вот, опять пешеходы не убедились в безопасности и мало крутили головой.
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19k
Александр 39 минут назад
Где там те кто рассказывает, что грузовик не самый опасный на дороге?
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8k
Trenzel2003 40 минут назад
Проскочу! Проскочил урод! Теперь сидеть будет. Газелист долбаный! ДА и камазист урод.
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2k
kuchipachi 49 минут назад
оба хороши. камаз похоже вообще не собирался тормозить, фургончик перестраивается перед носом у камаза и зачем то еще руль крутит в сторону пешеходов...
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