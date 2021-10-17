Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана

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Тот самый случай, когда размер все-таки имеет значение.
Курьезный случай произошел в Костроме. Два автомобилиста не поделили дорогу. Водитель чёрного "мерина" попытался подрезать белый "Рено", но его не пропустили. Тогда владелец немецкой машины вышел из авто на разборку, но что-то пошло не так.
Как оказалось, в водитель белой легковушки - настоящий великан, которому бородач едва достает до подбородка. Этот аргумент оказался куда более убедительным, чем кулаки, и владельцу "Мерседеса" ничего не оставалось, как вернуться в свое авто.
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