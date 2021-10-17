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Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана

Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 10:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   дорога   конфликт на дороге   кострома   обгон   
3052
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1
Тот самый случай, когда размер все-таки имеет значение.

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Метки: авто   видео   дорога   конфликт на дороге   кострома   обгон   
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48  комментариев
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1k
Конь Юлий 2 часа назад
Да я,это,постучал чтоб извиниться!
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15k
ЦСКА 57 секунд назад
Так это ж хач! И тепичный их стиль! Жаль звука нет, а то можно было бы услышать, как "чепушило на ведре" в "брата" превращается....
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4k
Макс Минуту назад
Стою на остановке. В десятке метров старая ржавая Волга. Попердывая глушаком, неспеша начинает разворот. Ей с левого бокв упирается белый наполированный мерин. Начинает орать: "Слыш, ты, убери корыто своё" и т.д. Из Волги высовывается синяя от татуировок рука и лёгким баском: "Е..ало завали, петух". Всё стихло, занавес, Волга уехала.
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22k
Юрьевич 2 минуты назад
Тоже напомнило

Ссылка www.youtube.com
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1k
Леонид 2 минуты назад
Прикол вспомнил , как то надо было перегнать машину племянницы , красненький пиканто, таких приколов много было , чёт сигналят , пытаются защемить , ровняются с открытым еплом видят меня за рулём, закрывают епло и тихонько едут дальше.
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33k
Опаньки 5 минут назад
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
бородатый с тёлкой ехал,решил понтанутся, понтанулся :)
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957
User1982 9 минут назад
просто бородач был один, но ввиду маленького мозг совсем забыл об этом когда бежал на "разборки". как добежал - вспомнил
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767
Rabie Liz 12 минут назад
На это можно смотреть бесконечно
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13k
Михалыч 18 минут назад
Тварь черножопая сцыкливая. А побежал как. Валить таких надо.
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12k
koleos72 18 минут назад
А я думаю, зачем они в рубероид тонируются, а чтоб не видно было что внутри чухан сидит!
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4k
Игорь 20 минут назад
"Один на один" очканул что то... толи дело 5 на 1 да, чурбан?
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7k
Позитив 24 минуты назад
Черную тварь просто пристрелить бы там же... бегает он... иди в аул свой бегать гнида..
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8k
Rus77 Полчаса назад
Не говоря уже про черных, с гор спустились с ишаков на мерсы хотят пересесть, спидоносцы.(Антибиотик).
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913
alex_korol Полчаса назад
Надо было ему под яйца стукнуть
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1k
Петр Бирюков Полчаса назад
А как бежал
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325
SilentBob Петр Бирюков 11 минут назад
гордо, с высоко поднятой бородой!
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7k
The Dude Полчаса назад
Дикий черножопый обезьян решил перед чернильницей выепнуться
Но тут олах весь сылы забраль
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1k
Nameless Полчаса назад
А ведь великан и прибить как комара мог)) человечище))
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1k
Андрей Евтушенков Полчаса назад
Опять тупая чурка?
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36k
Alex Полчаса назад
Обезьянка что-то приуныла сразу
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9k
Vacony Полчаса назад
а хрена он выперся ? ему что дорогу обязаны уступать все ? мартышка в шкорлупке
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