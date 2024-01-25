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Дизельгейт - скандал с занижением показателя вредных выбросов добрался до BMW

Дизельгейт - скандал с занижением показателя вредных выбросов добрался до BMW

Автор:
25 января 2024 12:45
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   Германия   Дизельгейт   авто   автомир   автомобили   дизель   машина   
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Федеральное управление автомобильного транспорта Германии инициировало расследование в отношении BMW. Причиной расследования стало подозрение в использовании на дизельных двигателях обходных технологий для занижения показателя вредных выбросов. В BMW отказались комментировать ситуацию.

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Метки: BMW   Автовсячина   Германия   Дизельгейт   авто   автомир   автомобили   дизель   машина   
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4  комментария
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Совранский 2 часа назад
Пытаются найти болт у комара)) Ну или просто немного штрафа получить в казну.
Если посмотреть таблицу, то разница ЕВРО6 И ЕВРО5 как раз на размер "болтика"))
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