Дизельгейт - скандал с занижением показателя вредных выбросов добрался до BMW

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По данным издания, BMW использовала средства манипуляции чистотой выхлопа как минимум на одной модели — кроссовере X3 с двухлитровым дизельным двигателем. Утверждается, к примеру, что он генерировал меньше вредных веществ при выключенном кондиционере: климатическую установку во время замеров обычно не активируют. Не исключено использование дополнительных нейтрализующих устройств.Источники издания в ведомстве заявили, что подозрение появилось ещё летом прошлого года. Однако до сих пор расследование не пришло к какому-то конкретному выводу. По неподтверждённым данным, BMW признаёт факт занижения объёмов вредных выбросов, но связывает это с производственным дефектом.В середине прошлого десятилетия несколько европейских производителей стали фигурантами крупного скандала, позже получившего название «Дизельгейт». Главные обвинения были выдвинуты против концерна Volkswagen, а BMW скандал почти не коснулся. В 2017 году BMW назвала свои дизельные моторы лучшими в мире. Несмотря на прошедшие годы, итоги «Дизельгейта» подводятся до сих пор. К примеру, решение по делу экс-главы компании Audi было вынесено только летом прошлого года: его приговорили к условному сроку и крупному штрафу.