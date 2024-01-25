Дизельгейт - скандал с занижением показателя вредных выбросов добрался до BMW

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Федеральное управление автомобильного транспорта Германии инициировало расследование в отношении BMW. Причиной расследования стало подозрение в использовании на дизельных двигателях обходных технологий для занижения показателя вредных выбросов. В BMW отказались комментировать ситуацию.
По данным издания, BMW использовала средства манипуляции чистотой выхлопа как минимум на одной модели — кроссовере X3 с двухлитровым дизельным двигателем. Утверждается, к примеру, что он генерировал меньше вредных веществ при выключенном кондиционере: климатическую установку во время замеров обычно не активируют. Не исключено использование дополнительных нейтрализующих устройств.
Источники издания в ведомстве заявили, что подозрение появилось ещё летом прошлого года. Однако до сих пор расследование не пришло к какому-то конкретному выводу. По неподтверждённым данным, BMW признаёт факт занижения объёмов вредных выбросов, но связывает это с производственным дефектом.
В середине прошлого десятилетия несколько европейских производителей стали фигурантами крупного скандала, позже получившего название «Дизельгейт». Главные обвинения были выдвинуты против концерна Volkswagen, а BMW скандал почти не коснулся. В 2017 году BMW назвала свои дизельные моторы лучшими в мире. Несмотря на прошедшие годы, итоги «Дизельгейта» подводятся до сих пор. К примеру, решение по делу экс-главы компании Audi было вынесено только летом прошлого года: его приговорили к условному сроку и крупному штрафу.
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Источники издания в ведомстве заявили, что подозрение появилось ещё летом прошлого года. Однако до сих пор расследование не пришло к какому-то конкретному выводу. По неподтверждённым данным, BMW признаёт факт занижения объёмов вредных выбросов, но связывает это с производственным дефектом.
В середине прошлого десятилетия несколько европейских производителей стали фигурантами крупного скандала, позже получившего название «Дизельгейт». Главные обвинения были выдвинуты против концерна Volkswagen, а BMW скандал почти не коснулся. В 2017 году BMW назвала свои дизельные моторы лучшими в мире. Несмотря на прошедшие годы, итоги «Дизельгейта» подводятся до сих пор. К примеру, решение по делу экс-главы компании Audi было вынесено только летом прошлого года: его приговорили к условному сроку и крупному штрафу.
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Если посмотреть таблицу, то разница ЕВРО6 И ЕВРО5 как раз на размер "болтика"))
Флаг им в руки.
"Обеими руками черпай, говорю!!!!"